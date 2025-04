Nuovo allarme alimentare segnalato dal Ministero della Salute. Alla fine della scorsa settimana, è stato ampliato il ritiro dal mercato di numerosi lotti di petto di pollo cotto al forno a causa della presenza dell’allergene uova non dichiarato sull’etichetta. Contestualmente, è stato anche annunciato il richiamo precauzionale di un integratore alimentare per potenziale rischio microbiologico. A riportare l’informativa è stato il Fatto Alimentare.

Il richiamo riguarda diverse referenze di petto di pollo affettato vendute con i marchi Rossetto Selezione, Dal Salumiere (Lidl), Le Vie del Gusto e Il Tagliere del Re (Aldi). In tutti i casi, il prodotto è stato realizzato dall’azienda Forno d’Oro Srl, con sede a Isola Vicentina (Vicenza), nello stabilimento identificato con il marchio T F1M1S UE.





Lidl, ritirato petto di pollo cotto al forno: marca e lotto

Ecco i prodotti coinvolti nel richiamo. Rossetto Selezione: vaschette da 140 g, lotti n. 5293125700 (scadenza 02/04/2025) e 5946185700 (scadenza 15/04/2025); Dal Salumiere – Lidl: Vaschette da 140 g: lotti n. 5660305700, 5293275700 (scadenza 31/03/2025), 5041115700 (scadenza 16/04/2025), Vaschette da 120 g: lotti n. 5660245700 (01/04/2025), 5877105700 e 5877265700 (09/04/2025), 5041075700 (16/04/2025), 5405035700 e 5405185700 (23/04/2025), 5503085700 (01/05/2025); Le Vie del Gusto: vaschette da 140 g, lotto n. 5946085700 (15/04/2025); Il Tagliere del Re – Aldi: vaschette da 140 g, lotti n. 5518135700 (29/03/2025), 5518195700 (27/03/2025), 5946105700 e 5946245700 (03/04/2025), 5982085700 (05/04/2025).

Il Ministero e l’azienda produttrice raccomandano a chi è allergico alle uova di non consumare i prodotti con i numeri di lotto indicati. Per chi invece non ha allergie, i prodotti restano sicuri. Non è la prima volta che il marchio Il Tagliere del Re finisce sotto la lente di ingrandimento: già nei mesi precedenti Aldi e il Ministero avevano segnalato il ritiro di altri lotti dello stesso prodotto.

Oltre al richiamo degli alimenti, è stato segnalato anche il ritiro precauzionale dell’integratore alimentare BBcolic a marchio Buona. Il lotto coinvolto è il n. 0412, con data di scadenza 31/01/2027. Il prodotto, venduto in flaconcini da 30 ml, potrebbe essere contaminato da agenti microbiologici. L’integratore è stato prodotto per Buona Spa Società Benefit da Health Progress Italia Srl, con sede a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. In questo caso, il richiamo è avvenuto in via del tutto precauzionale. Anche se non sono stati segnalati casi di malessere, le autorità raccomandano di non utilizzare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita per il rimborso.