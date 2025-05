Il tradizionale concertone del Primo maggio a Roma, simbolo della celebrazione dei diritti dei lavoratori e appuntamento immancabile per migliaia di giovani e famiglie, è stato segnato quest’anno da un episodio inquietante. Nella cornice affollata di piazza San Giovanni, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza che si trovava in fila per accedere all’area riservata del grande evento musicale organizzato da Cgil, Cisl e Uil. La notizia è stata confermata dalla Questura di Roma, che ha reso noti i dettagli dell’intervento svolto giovedì scorso dagli agenti del commissariato Esquilino, prontamente attivati dalla richiesta di aiuto della giovane vittima.

La ragazza, secondo quanto ricostruito, è riuscita ad allontanarsi grazie all’aiuto di un’amica e a raggiungere gli agenti di polizia presenti sul posto per garantire l’ordine pubblico. Le sue indicazioni, precise e immediate, hanno permesso di rintracciare in brevissimo tempo i presunti responsabili, tre uomini di origine straniera, ora in stato di fermo e in attesa di rispondere alle accuse di fronte alla magistratura. Un episodio grave, che getta un’ombra su un evento da sempre considerato un momento di festa, ma che sottolinea al tempo stesso l’efficacia del dispositivo di sicurezza predisposto per l’occasione.

L’intera giornata del Primo maggio ha visto un afflusso straordinario di pubblico. Le presenze sono cresciute in maniera costante sin dalle prime ore del pomeriggio, fino a saturare completamente l’area di piazza San Giovanni, tra le 13 e le 23. Il dispositivo adottato dalla Questura ha seguito il modello dei grandi eventi, con una regia unificata attivata sin dal mattino nella Sala operativa del Centro per la gestione dei grandi eventi. Il coordinamento ha incluso sicurezza pubblica, assistenza sanitaria, vigili del fuoco, mobilità e logistica, in stretta sinergia con il servizio di trasporto pubblico locale.

Nel dettaglio, i dirigenti della polizia hanno gestito i flussi d’ingresso e uscita per circa venti ore, utilizzando sistemi di contingentamento a partire dalle 17.30, per evitare sovraffollamenti e garantire un accesso ordinato e sicuro. I varchi sono stati regolati in base al deflusso del pubblico, con una presenza costante delle forze dell’ordine che hanno sorvegliato ogni fase dell’evento fino alla sua conclusione, in tarda serata.

Sul piano sanitario, si sono registrati 216 interventi da parte del personale dell’Ares 118, la maggior parte dovuti all’abuso di alcolici. Particolare il caso di un giovane ricoverato per ustioni provocate dall’esplosione di una power bank che aveva con sé. Un evento complesso e affollato, gestito con attenzione e competenza, ma che non è riuscito a evitare del tutto episodi di violenza, mostrando ancora una volta quanto resti cruciale la vigilanza, anche in contesti di festa.