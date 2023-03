Tragico incidente stradale nel Mantovano, sulla Provinciale 49 tra Pegognaga e Moglia: una mamma di 27 anni ha perso la vita dopo uno schianto con un trattore. La giovane lavorava come cassiera in un supermercato della catena Lidl e aveva un passato da operatrice sanitaria: lascia un bombo di sei anni e il compagno, Roberto Sacchi, figlio di un assessore comunale di Gonzaga. Una Fiat 500 Abarth e un trattore si sono scontrati e a perdere la vita è stata la giovane Debora Avigni.

Dopo lo schianto i mezzi sono finiti nel fossato laterale e il trattore ha schiacciato l’autovettura. Un’altra persona che viaggiava sull’auto è stata trasportata, in codice rosso, in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Illeso il conducente del trattore. La polizia stradale sta vagliando la dinamica dell’incidente: stando a una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava Debora ha cominciato a sbandare per poi schiantarsi contro il trattore.

Incidente nel Mantovano: muore una mamma di 27 anni

Debora Avigni è morta sul colpo, e sul luogo dell’incidente si sono precipitati i parenti. Tra questi, come scrive il quotidiano Il resto del Carlino, anche Massimiliano Sacchi, assessore comunale di Gonzaga e padre del compagno della vittima, che è scoppiato in lacrime una volta capito chi ci fosse a bordo della Fiat 500. Debora aveva studiato al corso per operatori socio sanitari all’istituto Carrara di Guastalla e aveva lavorato in strutture assistenziali, oltre che come volontaria, sempre nel settore sociale, con una particolare attenzione ai soggetti “fragili”, in particolare bambini con disabilità e persone anziane.

Di recente la ragazza era stata assunta come cassiera al Lidl di Gonzaga. Il giorno dell’incidente era il suo giorno libero e si stava recando in auto nell’azienda agricola a San Benedetto Po, dove lavora il compagno. Ma lungo il tragitto, per cause al vaglio della polizia stradale di Mantova, la ragazza ha perso il controllo della vettura, che ha iniziato a sbandare – lo dimostrano anche i segni degli pneumatici sull’erba al lato della carreggiata – per poi schiantarsi contro un trattore agricolo che arrivava dalla parte opposta.

Il trattore era guidato da un 36enne mantovano che pochissimo ha potuto far nulla per evitare il tremendo impatto. Dopo lo scontro, sia l’auto che il trattore sono finiti nella scarpata, con la Fiat schiacciata dalla ruota del mezzo agricolo. La donna è purtroppo deceduta sul colpo nonostante il rapido intervento di ambulanza, elisoccorso e dei vigili del fuoco. Il 36enne alla guida del trattore è rimasto illeso, pur se sotto choc per l’accaduto.