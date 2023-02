Spray sulla figlia di 15 mesi per tenerla in ospedale. È una storia drammatica quella raccontata dalla polizia di Milano che ha per protagonista una mamma accusata di maltrattamenti sulla figlia di poco più di 15 mesi. Fin da quando la piccola aveva due mesi ha iniziato a fare il giro degli ospedali presentando una serie di lesioni di cui i medici non riuscivano a capire l’origine. La bambina restava in ospedale qualche giorno, poi di nuovo a casa.

Poco dopo la piccola veniva portata in un altro ospedale. Fino a quando la squadra mobile grazie a telecamere e intercettazioni non ha fatto una terribile scoperta. A procurare le ferite era infatti la mamma stessa, forse alle prese con una depressione post partum. La vicenda è andata avanti per mesi fino a quando nell’ospedale di Milano i medici si sono insospettiti e hanno chiesto l’intervento della polizia. Da quel momento sono scattate le indagini fino a comprendere cosa succedeva alla bambina.

La scoperta choc e l’arresto della mamma

La donna, 29 anni, è stata arrestata sabato 4 febbraio per maltrattamenti aggravati, avvenuti “prucurandole – scrive la gip Patrizia Nobili – in modo reiterato lesioni personali, assoggettandola a sofferenze fisiche e morali, costringendola a vivere in penose condizioni di vita e in permanente stato di ricovero, impedendole di poter vivere e crescere in un ambiente famigliare idoneo a preservarne la crescita e lo sviluppo”.

Intanto emergono dettagli inquietanti sull’intera vicenda: “La bambina urlava per il dolore e lei diceva di stare zitta“. È ciò che è emerso dalle indagini della polizia effettuate con telecamere e intercettazioni. La donna portava quotidianamente la piccola nel bagno dell’ospedale, le diceva “dammi il piedino” poi spruzzava il deodorante per dieci secondi e più. Quando la piccola piangeva la mamma ribatteva: “Ma perché ogni volta devi sempre piangere?”. Gli episodi di violenze sono numerosi con la bambina che piangeva sempre disperatamente.

A quanto pare il papà della piccola non sapeva nulla. La donna arrestata darà la sua versione dei fatti domani nell’interrogatorio di garanzia. Dagli esami effettuati sul sangue della piccola era stata trovata un’elevata concentrazione di alluminio, elemento che si trova spesso proprio nei deodoranti spray. “Adesso viene fuori che è colpa mia” avrebbe detto la 29enne ai medici. Secondo la gip la donna procurava queste ferite alla piccola in modo consapevole e volontario per protrarre la sua permanenza in ospedale. La bambina è ora stata affidata ai servizi sociali.

