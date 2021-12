Terribile incidente stradale, 27enne muore sul colpo. Grave una bambina di 12 anni

Gravissimo incidente sulla statale 460 tra Leini e Lombardore: un 27enne è morto e tre persone, tra cui una 12enne, sono rimasti feriti. È successo nella tarda serata di ieri. A quanto si apprende una Suzuki Wagon che procedeva verso Leini e avrebbe invaso la corsia opposta e che dopo l’impatto è schizzata oltre il guardrail quasi disintegrandosi e una Ford Ka che invece viaggiava verso Lombardore. La vittima è Sid Ahmed Kadiri, algerino di 27 anni residente a Torino, deceduto sul posto.



L’auto era guidata da una ragazza di 26 anni italiana residente a Castellamonte, trasportata all’ospedale Giovanni Bosco in condizioni che sarebbero state giudicate non gravi. Sulla seconda invece viaggiava una famiglia romena residente a Lombardore. La ragazzina è all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove stanno tentando di salvarle la vita. Il padre che era passeggero, 48 anni, è stato trasportato al Giovanni Bosco di Torino in condizioni non gravi.

Leini, indagini in corso sull’incidente

Illesa la madre. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle Torinese e Torino Stura, oltre all’elicottero del comando provinciale. Le indagini sulla dinamica dell’accaduto sono a cura dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Quello di Leini è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Nei giorni scorsi un terribile schianto a Rovigo.







A perdere la vita dopo lo scontro frontale avvenuto sulla Romea nel tardo pomeriggio tra un Suv Jeep Compass bianco e una Alfa Romeo Gt grigia, i due siciliani Carlo Cavaleri e Concetta Bilardi. Il conducente alla guida del Suv, uscito miracolosamente illeso, è stato sottoposto alle analisi tossicologiche. Poi la decisione.



Superava le macchine in fila sulla Romea, a bordo del Suv, ma la manovra lo aveva condotto inevitabilmente allo scontro frontale con il veicolo che procedeva in direzione opposta. Non appena scattato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei carabinieri e dei vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari.