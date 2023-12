Grave incidente lungo la superstrada Sora – Avezzano. Due persone sono morte dopo essersi scontrati con le loro auto, mentre la moglie di una delle vittime si trova ricoverata in condizioni disperate in un ospedale di Roma. Una delle vittime è il luogotenente Antonio Alonzi, responsabile della sezione carabinieri in Congedo di Sora. Molto probabilmente una vettura ha invaso parzialmente l’altra corsia finendo contro l’altra auto.

La dinamica dell’incidente stradale è ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. L’impatto tra le due auto è stato violentissimo e tragica è stata la scena che è apparsa ai soccorritori. La seconda vittima, un operaio è morto sul colpo. Si chiamava Patrizio Margani, aveva 40 anni ed era di Balsorano.

Incidente sulla Sora-Avezzano, due morti e una donna ferita

Arrivati sul luogo dell’incidente, il carabiniere era ancora vivo, ma ogni sforzo degli operatori del 118 è stato inutile. Dopo pochi minuti il suo cuore ha cessato di battere. La moglie, Romana Marrocco, che lavora, come autrice, nel programma di Rai Tre Amore criminale, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata trasferita all’ospedale Santissima Trinità di Sora dove è stata ricoverata in codice rosso. È in gravi condizioni.

Antonio Alonzi avrebbe compiuto 65 anni il giorno di Natale. La coppia viaggiava a bordo di una Ford Fiesta. La notizia della morte del carabiniere e del ricovero della donna ha sconvolto la città di Sora dove il militare era molto conosciuto. Patrizio Margani era operaio di una cartiera di Balsorano e padre di tre figli.

Lo scontro tra le due auto è avvenuto in prossimità di una semicurva. Come riportano alcuni quotidiani locali, forse una delle due auto ha invaso la corsia opposta. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Balsorano che si stanno occupando dei rilievi del caso e della ricostruzione della dinamica.