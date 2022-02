Schianto nella notte, l’auto è finita contro un muro: morto sul colpo 17enne. Era alla guida del mezzo

Terribile incidente a Legnaro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio. Lo schianto si è verificato sulla statale 516 Piovese. Per cause ancora a accertare un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere finito contro alcuni muri di cinta di alcune abitazioni. Alla guida c’era proprio il minore che è morto sul colpo. . Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il personale medico del 118. La vittima risiede a Padova e viaggiava da solo e ora la salma è stata trasportata all’istituto di Medicina legale dell’ospedale di Piove di Sacco.



Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta cercando di capire come mai un minorenne fosse alla guida di un auto in piena notte. Quello di Legnaro è solo l’ultimo incidente. Ieri, 5 febbraio, un ncidente dalla dinamica assurda è costato la vita ad una donna di 56 anni, che è deceduta in autostrada, precisamente sul raccordo di Trieste. Per la vittima non c’è stato niente da fare. Si trovava alla guida di un’auto, che è stata centrata in pieno da un’altra vettura.



Il veicolo sul quale c’era la 56enne ha immediatamente preso fuoco e lei è quindi stata avvolta dalle fiamme ed è morta carbonizzata. Sul raccordo di Trieste la donna, che pare fosse originaria della Romania, non ha avuto alcuno scampo e vani sono stati i soccorsi dei sanitari del 118.







Oltre ai medici e agli infermieri presenti con l’ambulanza, sono intervenuti sul luogo del sinistro mortale i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per mettere in sicurezza l’area il raccordo era stato temporaneamente chiuso con conseguenti disagi alla viabilità, ma poi verso l’ora di pranzo si è ritornati alla normalità.



Secondo quanto è stato finora ricostruito, l’incidente verificatosi sul raccordo di Trieste ha avuto una dinamica terribile. La vittima, che viveva in provincia di Treviso nel paese di San Biagio di Callalta, è stata centrata da una macchina che giungeva in contromano. Alla guida di questa macchina un uomo che ha provato a scappare dopo aver causato la tragedia. Poi però è stato rintracciato e sottoposto a fermo. Tenuto conto che non era in buone condizioni psicofisiche, è stato trasferito all’ospedale triestino di Cattinara.