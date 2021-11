Dramma in montagna, 25enne precipita nel vuoto e muore. Soccorsi inutili

Dramma ad alta quota. Nulla da fare per l’alpinista di 25 anni, precipitato per alcune decine di metri in corrispondenza del Caminetto Pagani, usato come “bouquet” di inerpicata finale prima dell’arrivo alla Grignetta. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il giovane alpinista nulla da fare. Gravissimi i traumi riportati.

Il giovane è stato soccorso ed è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è morto dopo poco il ricovero. Il giovane alpinista di 25 anni aveva deciso di intraprendere il famoso sentiero della Direttissima in Grignetta, puntando dritto alla vetta della Grigna Meridionale, una cima a 2177 metri in territorio del comune di Mandello di Lario, in provincia di Lecco.

Stando alle prime ricostruzioni, pare che l’alpinista abbia improvvisamente perso il suolo, precipitando in un canalone per decine di metri. Un piede in fallo, con molta probabilità, poi il vuoto. Il corpo della vittima, P.D.G., residente in provincia di Milano, dopo essere precipitato per alcune decine di metri, è stato ritrovato nella zona del Caminetto Pagani.





Non appena scattato l’allarme, il 25enne è stato recuperato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Manzoni di Lecco, dov’è purtroppo è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati. Un sentiero dove anche lo scorso giugno a perdere la vita è stata anche una donna di 56 anni.

Partita in coppia con il marito per raggiungere la cima, la donna si è cimentata nella stessa impresa del giovane alpinista, ovvero attraversare inevitabilmente l’impervio sentiero della Direttissima. La donna, una volta perso l’equilibrio, è precipitata sotto gli occhi del marito. I soccorsi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.