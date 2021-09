“Arrestata”. Ornella Muti, grossi guai per la sorella dell’attrice. Le accuse sono pesantissime

“Io la uso per pulire l’auto di mio figlio e per lucidare l’argenteria – ha spiegato al giudice Valentini dopo aver trascorso una notte in cella di sicurezza – Per me è una specie di acquaragia. Me l’ha fatto scoprire mia madre, che la utilizzava da vari anni: prima di morire aveva chiesto a mio figlio di ordinarla su internet, ma invece di un flacone ne sono arrivati due. Ha pagato lui, io non sono pratica”.



Così si è giustificata l’attrice dopo che la polizia le ha contestato il possesso di 3 litri di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro. Pesantissimi i reati contestati: la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio dopo un’irruzione in casa da parte delle forze dell’ordine. A condurre le indagini, la Polaria dell’aeroporto romano, dove da tempo si seguono le tracce di flaconi della “droga dello stupro” spediti dall’estero all’interno di pacchi studiati ad hoc.



A quanto riporta il Messaggero, la polizia giudiziaria di Fiumicino indagava da diversi mesi sull’arrivo in aeroporto di importanti quantitativi della sostanza incriminata e lo scorso mercoledì si sono messi sulle tracce di un pacco ritenuto sospetto, che è poi finito nel più insolito dei luoghi, un condominio di un noto quartiere residenziale romano, tra i più esclusivi della città.







Lei è Laura Rivelli, attrice di fotoromanzi negli anni ’70 e sorella di Ornella Muti. La spiegazione fornita dalla donna che vive con la sua domestica essendosi separata dal marito Paolo Leone (figlio dell’ex presidente della Repubblica, Giovanni Leone), è stata semplice: non aveva idea che potesse trattarsi di droga. Tradotta in una cella di sicurezza, Laura Rivelli si è presentata poi nel palazzo di giustizia.





“Ci vuole dire che usava la droga per fare le pulizie di casa?”, avrebbe chiesto alla donna il giudice che ha poi convalidato l’arresto: “Per me era un detergente come altri. Altrimenti una madre, sapendo che era droga, non l’avrebbe spedito al figlio. E il mio non fa uso di stupefacenti”. Per Claudia Rivelli il pm Mario Pesci aveva chiesto i domiciliari. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo febbraio.