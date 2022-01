Non ce l’ha fatta Laura Leonardo. Se n’è andata a 61 anni. Dopo aver contratto il Covid le sue condizioni erano peggiorate fino al ricovero in ospedale dove è stata intubata ed è morta dopo aver lottato in terapia intensiva. La notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro della città e decine di messaggi erano piovuti sui social. “Laura Leonardo era una mia cara amica, una di quelle con cui ho riso, ballato, scherzato, litigato tante volte e fatto pace altrettante. Laura era una persona di una bellezza disarmante e di una intelligenza viva”.



“I nostri litigi erano solo sulla medicina e sui vaccini. Io mi divertivo a prenderla in giro e le mi triturava i zebedei con le sue teorie sulla medicina che a me sembravano totalmente insensate. Ci mandavamo spesso a fanculo, per poi fare pace a suon di pizzicotti . Solo stasera ho appreso che Laura non c’è più, morta di Covid in quanto non vaccinata e no Vax convinta. Io sono incazzato, mi sento frustrato e demoralizzato. Provo una serie di sensazioni che non riesco ancora a metabolizzare”.



E ancora: “So che adesso non ci sei più e ti darei tanti di quei “pizzicotti” che metà basta…. . Un giorno ti verrò a cercare e ti chiederò tante cose e poi faremo pace come sempre . Fai buon viaggio amica mia, sai che ti ho voluto sempre bene ”. Delle sue posizioni no vax Laura Leonardo non faceva mistero, con gli amici e sui social.







Un’amica la ricorda così: “Non dimenticherò quel sorriso con gli occhi azzurri come il mare calmo, la pelle chiara come il latte fresco al mattino, l’eleganza nel portamento, nel camminare, nell’indossare accessori ricercati. Uno sguardo, quello di Laura Leonardo, di una donna apparentemente forte, ma se provavi a conoscerla un po’ di più scorgevi fragilità e paure”.



E conclude: “Facebook è pieno circa le cause della sua dipartita. Non aggiungo altro. Non mi sembra giusto. Aspettavamo tutti un miracolo. Laura è volata in cielo (…). Laura fai buon volo, lì dove ti trovi adesso non puoi temere nulla, proteggi i tuoi affetti più cari, da oggi in poi sarai per sempre una stella luminosa che immagino truccata con l’ombretto azzurro e il rossetto rosa”.