Tragico incidente. Italo perde il controllo dell’auto, sbatte contro un palo e finisce nel canale: soccorsi inutili

Latina, incidente letale sulla strada. Nulla da fare per l’uomo di 49 anni alla guida della sua Renault Clio. Italo Giardino si trovava alla guida del mezzo nella notte e stava proseguendo verso Nettuno, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Prima il violento schianto contro un palo, poi lo sbalzo nel canale limitrofo.

L’incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Borgo Santa Maria alla località di Acciarella. L’auto è stata trovata nel canale di bonifica oltre la careggiata, e nonostante il pronto intervento dei soccorsi per Italo non c’è stato nulla da fare. La gravità delle ferite riportate era tale da dichiarare il decesso dell’uomo nel giro di poco.

Pare che l’uomo abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo ma i motivi del sinistro risulato ancora in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche le squadre dei Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Latina. Il corpo di Italo è stato faticosamente estratto da sotto le lamiere del mezzo.





Nello specifico si legge su Il Quotidiano del Lazio che “la vettura guidata dal 49enne avrebbe iniziato a sbandare dopo la serie di curve che precedono il borgo di Acciarella. Pare che l’uomo non sia riuscito a mantenere il controllo dell’automobile”.

E ancora: “Quindi la vettura è finita fuori strada sul lato destro, abbattendo un palo prima di schiantarsi contro il parapetto di un ponticello che attraversa un canale di bonifica. Per la violenza dell’impatto il muro si è disintegrato, senza impedire alla vettura di precipitare nel corso d’acqua sottostante”. Italo era molto conosciuto e stimato in città per la sua attività di massaggiatore sportivo e bagnino.