Gravissimo incidente sulla statale 148 Pontina nei pressi di Latina. È successo poco dopo le 13 all’altezza del km 72. Un uomo è rimasto ucciso. Le sue generalità sono ancora ignote. Nel sinistro si sono registrati anche feriti, le loro condizioni di salute non sarebbe gravi al punto da destare preoccupazione. Sul posto ambulanza del 118 e la polizia stradale di Latina indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul viadotto è atterrata anche l’eliambulanza dell’Ares 118 e vigili del fuoco.



Drammatica la dinamica ancora al vaglio. A impattare ben tre mezzi: un furgone e due auto. Il conducente del furgone è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure sei sanitari. Il furgone che viaggiava verso sud, una Peugeot che era diretta a nord e una terza auto, una Ford che è arrivata subito dopo l’impatto tra i primi due mezzi.



A quanto si apprende nell’impatto un uomo è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo di uno dei mezzi coinvolti ed è volato giù dalla Pontina precipitando per dieci metri sulla complanare che collega via Isonzo e via del Lido in direzione nord. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Ss 148 Pontina è stata chiusa in entrambe le direzioni, chiusa anche la complanare in direzione sud.







E il traffico è stato deviato su percorsi alternativi all’altezza del capoluogo Pontino sia per chi arriva da nord, sia per chi arriva da sud. Quello di Latina è solo l’ultimo incidente mortale. Nel corso dell’anno appena trascorso (1° gennaio-22 dicembre) le 440.379 pattuglie della Polstrada impiegate nella vigilanza stradale hanno effettuato 1.457.383 controlli di persone contestando 1.662.540 le infrazioni al Codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 598.530.



Ritirate anche sono state ritirate 23.431 patenti di guida e 33.590 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.708.140. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati invece 327.443, di cui 9.371 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 798.