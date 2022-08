Malore improvviso, mamma Francesca muore a 26 anni: lascia 2 figli

Dramma a Latina nella notte, una ragazza di 26 anni Francesca Testana à morta a causa di un malore. Originaria di Aprilia, mamma di 2 bambini, è morta intorno all’1.30 mentre si trovava nella discoteca El Paso di via Missiroli. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla.”I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c’erano anche un infermiere e un giovane medico. Abbiamo provato a rianimarla”, le parole dei titolari del locale, raccolte da Il Messaggero. Secondo i testimoni, la ragazza non avrebbe bevuto.



Insieme a lei c’era anche la sorella, che ha chiamato immediatamente i genitori, che si sono precipitati sul posto. Scattato l’allarme lanciato dai presenti, nel locale che si trova a Borgo Piave, e che è anche una pizzeria e una paninoteca, sono giunti i sanitari del 118 ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare, vani si sono rivelati i soccorsi. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri di Latina per effettuare i primi accertamenti e raccogliere le prime testimonianze.





Latina, malore in discoteca: muore la 26enne Francesca Testana



A loro sono affidate le indagini sul caso per capire quali siano state le cause che hanno portato al decesso della 26enne. La sorella, poco fa, si è sfogata sui social. “Leggo titoli di cronaca assurdi. È morta una madre di ventisei anni, solo questo dovete dire. Mia sorella non era né drogata né ubriaca, ha avuto un malore in un pub. Perché sì, le mamme possono anche uscire. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta”. (Leggi anche “Loro due al mare insieme” Max Allegri, nuovo amore dopo Ambra Angiolini: le foto parlano chiaro)



Da quanto si apprende la ragazza era nel locale, che d’estate organizza serate all’aperto, insieme ad alcuni amici quando ha accusato il malore. Gli stessi amici verranno ascoltati dagli investigatori e da loro potranno arrivare informazioni utili a fare luce sulla tragedia. La salma della 26enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che disporrà ora gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte.



Ieri a causa di un malore si era spento un ragazzo di 20 anni. A Padova, Massimiliano Segala residente a San Giorgio Delle Pertiche, è stato trovato morto in casa di un amico dove aveva trascorso la notte. A dare l’allarme l’amico e padrone di casa dove la vittima era ospite insieme ad altri coetanei che ha subito avvertito il personale sanitario.

