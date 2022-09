“È lui”. Finite le speranze di trovare Gustavo, il suo corpo trovato dal figlio

Sono finite le speranze di trovare in vita Gustavo Rossi, scomparso a Tagliacozzo in provincia de L’Aquila mentre cercava dei funghi. Aveva 75 anni era un maresciallo dell’aeronautica in pensione. Era scomparso nel pomeriggio di martedì 27 settembre. Attivata l’unità di crisi carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno cominciato le ricerche dell’uomo in una vasta area boschiva. Intorno all’ora di pranzo del giorno successivo il tragico ritrovamento.



A rendere tutto ancora più doloroso il fatto che il corpo dell’uomo sia stato trovato dal figlio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Tra questi il sindaco del paesino abruzzese. “Mi giunge notizia che purtroppo Gustavo Rossi, di 75 anni, smarritosi nei boschi di Marsia, è stato ritrovato privo di vita dal figlio che incessantemente lo ha cercato insieme alle unità specializzate dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, dei carabinieri e della protezione civile, unitamente ad alcuni volontari che sono giunti sul posto per dare un aiuto”.

L'Aquila, trovato il cadavere di Gustavo Rossi: era scomparso nei boschi



E ancora: “Tutti abbiamo sperato in un epilogo felice della vicenda, ma la provvidenza ha disposto diversamente. Se può essere di consolazione, possiamo immaginare che comunque Gustavo abbia trascorso gli ultimi momenti di vita terrena tra le sue amate montagne e che ora il suo spirito sia libero di percorrerle eternamente in pace”.



“A tutte le persone coinvolte nelle ricerche va il ringraziamento e il plauso della comunità di Tagliacozzo. L’amministrazione comunale ed io siamo vicini alla consorte, ai figli e a tutti i parenti in questo momento di dolore”. A stroncare la vita dell’uomo probabilmente un infarto. Tante le persone che si avventurano nei boschi in queste settimane. Purtroppo anche quest’anno non mancano gli incidenti.



Nello stesso giorno in cui scompariva Guido un altro uomo viveva un simile destino in Lombardia. Disperso dal pomeriggio di martedì 27 settembre, è stato ritrovato mercoledì. La tragedia nei boschi sopra Garzeno, in provincia di Como: stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo, di 71 anni, era uscito per cercare funghi quando molto probabilmente è caduto a terra. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita.

