Lanusei, tragico incidente lungo la circonvallazione in provincia di Nuoro. A bordo dell’auto finita fuori strada, tre amiche. Un dramma consumato durante le prime ore del mattino, intorno alle 7,30, all’altezza della sede dei Vigili del Fuoco.

Restano ancora da indagare e definire le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo del mezzo fino a uscire fuori dalla carreggiata. L’auto, con a bordo le tre amiche, si è bruscamente ribaltata causando la morte della 26enne. Per l’amica, invece, scatta il codice rosso e la corsa verso l’ospedale.

Un bilancio tragico e sul posto ancora in atto i rilievi da parte della squadra dei Carabinieri atti a definire l’esatta dinamica del sinistro rivelatosi letale per la giovane donna. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’auto sia finita fuori strada per poi scontrarsi contro i cartelli stradali dopo una serie di sbandate e finire ribaltata su un lato.





Dopo l’allarme, sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118.La vittima e conducente del mezzo, aveva appena 26 anni ed era originaria di Ilbono. Per le due amiche è stato necessaria il trasporto presso l’ospedale di Lanusei e le loro condizioni non sembrano essere gravi.

A causare la morte della ragazza sulla strada tra il supermercato Eurospin e il locale distaccamento dei Vigili del fuoco, un trauma cranico che non ha permesso di fare altro se non constatare il decesso. Su quel tratto di strada, resta ancora bloccato il traffico dei veicoli per permettere alle squadre dei Carabinieri di proseguire nei rilievi del caso.