Tragedia sulla statale. Grave incidente, un uomo morto sul colpo. Traffico in tilt

Ancora sangue e vittime sulle strade italiane. Un uomo è infatti morto nelle scorse ore in seguito ad un violentissimo incidente stradale a Lamezia Terme. In particolare a scontrarsi violentemente sono stati un furgone e un automezzo, il quale era intento a trasportare i rifiuti solidi urbani. A perdere la vita è stata una delle due persone che si trovavano sul furgone. Secondo quanto appreso, l’altra è rimasta ferita ed è riuscita ad essere salvata dai vigili del fuoco, che hanno proceduto alla sua liberazione dalle lamiere.

Una situazione molto grave quella che si è verificata a Lamezia Terme nella mattinata di venerdì 26 novembre. Oltre a questo terribile sinistro mortale, sulla medesima strada si è registrato anche un doppio tamponamento che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Se non per quanto riguarda il traffico veicolare, che inevitabilmente è stato costretto a convivere con disagi. Si sono formate infatti delle lunghe cose sulla carreggiata, visto che i pompieri dovevano mettere in sicurezza l’area.

La vittima, che ha dunque perso la vita sulla strada statale 280 che da Lamezia Terme conduce a Catanzaro, non ha avuto alcuno scampo. Infatti, quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, lo hanno trovato già esanime perché deceduto sul colpo. Tra i feriti, l’altra persona presente sul furgone è stata invece trasportata al pronto soccorso in ospedale. Ad occuparsi del suo trasferimento ci hanno pensato i soccorritori del Suem 118 per l’esattezza. Non si conosce il nome dell’uomo morto.





L’incidente che ha causato la perdita di un uomo ha avuto luogo precisamente al chilometro numero 25, nei pressi degli svincoli di Settingiano e Caraffa. Al lavoro i pompieri che appartengono al comando di Catanzaro e a quello distaccato di Lamezia Terme. Oltre a loro sono giunti sul posto gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’Anas. Durante la fase dei soccorsi e della messa in sicurezza della strada, è stato fermato il tratto coinvolto nell’impatto tra il furgone e l’automezzo che trasportava i rifiuti.

Spetterà comunque alla polizia stradale fare chiarezza sulla tragedia stradale di Lamezia Terme. Innanzitutto bisognerà comprendere se ci siano state particolari responsabilità e serviranno approfonditi accertamenti per stabilirlo. Un lavoro delicato come quello di cui sono stati protagonisti anche i vigili del fuoco, che sono almeno riusciti a mettere in salvo l’altro occupante del furgone.