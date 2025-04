Una tragedia improvvisa ha spezzato il silenzio di un tranquillo pomeriggio primaverile a Concordia Sagittaria, piccolo centro in provincia di Venezia. Un silenzio che sembrava quasi presagire l’arrivo di qualcosa di irreparabile, come se la natura stessa avesse smesso per un attimo di respirare. Poi, all’improvviso, il boato. Un’auto lanciata a tutta velocità, l’impatto, il ribaltamento, e infine l’acqua gelida di un canale di irrigazione che inghiotte lamiere e vite umane.

È morto così un imprenditore edile molto noto nella comunità locale. Erano da poco passate le 13.45 di sabato 19 aprile quando l’uomo, alla guida di una potente Lamborghini Gallardo, ha perso il controllo del mezzo in via del Rio. Secondo le prime ipotesi, la velocità elevata potrebbe aver avuto un ruolo determinante nell’uscita di strada della vettura, che dopo essersi ribaltata ha terminato la sua corsa in un canale adiacente ai campi coltivati.

Leggi anche: Leone e Francesco Nardon, la scoperta su padre e figlio inghiottiti dalla voragine





Incidente choc in Lamborghini, morto noto imprenditore

A bordo con Luca Polito, 51 anni e noto imprenditore edile, viaggiava un passeggero, rimasto gravemente ferito. I soccorsi si sono mossi rapidamente: diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per estrarre i due uomini dalle lamiere contorte. Sul posto è giunto anche l’elicottero Drago 149, con due sommozzatori a bordo, insieme a un’autogrù proveniente da Udine e a unità di supporto da Vicenza. Mentre i sanitari tentavano ogni manovra per salvare Polito, i vigili operavano in sinergia per liberare i corpi intrappolati. Ma per lui non c’era più nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato sul luogo dell’incidente.

Il passeggero, invece, è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni restano gravi. La polizia locale ha immediatamente avviato i rilievi per determinare le responsabilità e comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. Al centro dell’indagine, oltre alla ricostruzione dei fatti, c’è l’analisi delle condizioni dell’asfalto e della velocità del mezzo al momento dello schianto.

Chi era Luca Polito. Figura ben conosciuta a Concordia Sagittaria, viveva in paese e da anni guidava con successo una ditta edile fortemente radicata nel territorio. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità, lasciando dietro di sé sgomento e dolore. In tanti, appresa la tragedia, si sono stretti nel silenzio, quello stesso silenzio che aveva preceduto la tragedia, ora spezzato da un’assenza che pesa come il rumore assordante dell’impatto.