Non solo i genitori Nicola ed Elisabetta, nel dramma del caso di Giulia Cecchettin c’è anche Andrea, il fratello minore di Filippo Turetta, il 22enne che sabato 11 novembre ha ucciso a coltellate l’ex fidanzata, ha nascosto il suo cadavere in un dirupo nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone, e ritrovato una settimana dopo grazie al fiuto di Jageer, 4 anni, un flat coated retriever impegnato nelle ricerche insieme al suo padrone.

Mercoledì 22 novembre, il tribunale regionale superiore di Naumburg ha dato il via libera all’estradizione di Filippo Turetta in Italia. Al momento il giovane rinchiuso nel carcere di Halle accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane. Secondo quanto emerge dal verbale dell’arresto, Filippo Turetta ha raccontato ai poliziotti tedeschi di avere pensato “più volte di farla finita” ma di non aver avuto il coraggio.

Giulia Cecchettin, il dramma del fratello di Andrea Turetta

Difficile per la famiglia rendersi conto che Filippo è un assassino. Difficile per i genitori Nicola ed Elisabetta e per Andrea, suo fratello minore. Ha 18 anni e come ha raccontato il padre si è chiuso in un silenzio assordante. Da qualche giorno il fratellone maggiore è diventato un killer e tutta l’Italia parla di lui. Giornali, social, televisione, l’argomento di questi giorni è proprio il 22enne che ha ucciso l’ex fidanzata.

“Non è facile per lui, soffre molto” ha confessato il padre Nicola Turetta. “Eravamo a tavola l’altra sera quando Filippo è stato trovato. L’altro mio figlio ha sentito al telegiornale che il killer era stato fermato in Germania. È dura sentir parlare così di un fratello”, ha spiegato ancora il padre di Filippo e Andrea al Corriere della Sera. I genitori di Filippo Turetta hanno parlato anche delle critiche rivolte a loro: “Proviamo un immenso dolore per la povera Giulia. Siamo vicini alla sua famiglia, siamo devastati per quello che è accaduto. Ci fa male vederci additare come genitori inadeguati, come una famiglia simbolo del patriarcato. Non lo siamo mai stati, non è quello che abbiamo insegnato a nostro figlio”.

Filippo e Andrea hanno sempre avuto un ottimo rapporto ha detto il padre Nicola. Prima che il cadavere di Giulia Cecchettin fosse ritrovato, al quotidiano Gazzettino, Andrea aveva raccontato che “Filippo non aveva mai dato alcun segnale che qualcosa andasse male”. E ancora: “L’ho visto sempre bene, anche di recente. Triste, ma stava bene. Era riservato e timido, non ha mai fatto del male a nessuno. È un ragazzo educato e gentile, non so cosa pensare”.