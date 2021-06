Ricerche senza sosta al Lago di Bracciano. Per ora di Samuel, il turista di 22 anni scomparso nella giornata di ieri, nessuna traccia. A dare l’allarme al 112 era stato un connazionale di 34 anni, in viaggio con lui. I turisti si erano accampati in tenda dalla serata di giovedì scorso e venerdì mattina, intorno alle 10.30, ha detto all’amico che avrebbe fatto una nuotata in direzione di Trevignano Romano. Qualche minuto, si è visto il ragazzo nuotare e allontanarsi fino a non distinguerne più le azioni e poi più nulla.

Non appena si è accorto della scomparsa ha iniziato a chiamarlo, terrorizzato poi ha chiamato subito il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, insieme alla protezione civile e i vigili del fuoco ha iniziato a setacciare il lago di Bracciano. Le ricerche sono iniziate immediatamente, anche con l’aiuto dei reparti specializzati che hanno iniziato a scandagliare l’area dove, verosimilmente, il ragazzo è stato visto per l’ultima volta.

Poche, purtroppo, le speranze di ritrovarlo. Con il passare delle ore le speranze si affievoliscono. A quanto scrive il Messaggero i volontari hanno chiesto anche a Trevignano se qualcuno avesse visto il giovane ma purtroppo non un indizio: “Se fosse arrivato a Trevignano, sarebbe tornato indietro – dice un residente – le acque del lago la mattina sono fredde e più si va al largo e più diventano pericolose anche per chi sa nuotare. Il lago di Bracciano lo si deve conoscere altrimenti è pericolosissimo, più del mare”.





Straziante la scena dell’amico di Samuel che, racconta sempre il quotidiano romano, non riesce a darsi pace. Non è la prima volta che tragedie del genere si verificano. Il lago di Bracciano è molto profondo, pieno di alghe e di pericolosi vortici di corrente. L’amico racconta che Samuel sapeva nuotare molto bene, non era un professionista, ma sapeva stare in acqua.

Samuel, 22 anni, è un ragazzo sensibile e con un lavoro che lo entusiasmava, social media dipendente, venditore online: «Sono così grato per queste nuove sfide!», le sue frasi piene di entusiasmo. Il 24 giugno ha pubblicato su Instagram e su Facebook una foto insieme all’amico di viaggio scattata a Pisa. Poi la tappa al lago di Bracciano.