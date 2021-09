Furti d’auto, scoperto il nuovo trucco dei ladri: occhio al telecomando. La polizia: “Cosa dovete fare”

Il furto di automobili è sempre uno spauracchio per tantissimi automobilisti, che temono possa essere portata via la loro vettura da ladri esperti. Adesso è intervenuta direttamente la polizia di stato, che ha voluto fornire dei consigli utili affinché possa essere evitato il furto del mezzo o che sia aperto da alcuni malviventi, che hanno l’obiettivo di portarsi via qualche oggetto. La polizia ha utilizzato il profilo Facebook ufficiale per soffermarsi su questo tema importante e ha puntato l’attenzione sul telecomando auto.

C’è infatti un nuovo trucco, messo in pratica dai ladri, che permetterebbe una maggiore facilità nel sottrarre i veicoli agli sfortunati automobilisti. Ma c’è da fare qualcosa di importante per ridurre al minimo i rischi. C’è in particolare una cosa che ogni persona dovrebbe mettere in atto per scongiurare problemi importanti. Prendete dunque carta e penna e appuntatevi questi consigli, che potrebbero davvero rivelarsi fondamentali per evitare che ci siano conseguenze serie e gravi danni economici.

Dunque, la polizia ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Quando chiudete la vostra auto controllate sempre che sia effettivamente bloccata. Oggi giorno i ladri dispongono di attrezzature hi-tech in grado di operare anche a distanza. Come ad esempio quelle che leggono e copiano il codice di connessione tra chiave e vettura. Se possibile custodite il telecomando in un sacchetto schermato, che evita il furto del codice e prima di allontanarvi guardatevi sempre intorno”, ha concluso il messaggio.





Il telecomando auto è ovviamente una parte fondamentale e i ladri di auto hanno messo nel mirino proprio quello per facilitare il loro compito illegale. Migliaia di persone hanno comunque condiviso sui social network il consiglio della polizia per diffondere a quanta più gente possibile questa informazione preziosa. Per quanto riguarda il sacchetto schermato, alcuni utenti hanno informato altri ignari di questo che è possibile comprarlo in maniera molto semplice attraverso dunque le vendite online.

Alcune persone, dopo aver letto questa informativa della polizia che ha posto l’attenzione sul telecomando auto, hanno scritto: “Purtroppo è successo anche a me, hanno ripulito la macchina”, “Sì, il sacchetto schermato un’ottima soluzione”, “Incredibile, i ladri sono ormai diventati tecnologici”, “Grazie del consiglio prezioso”, “Mi è successo alcuni anni fa, entrarono con facilità dentro”.