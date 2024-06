Un momento di grande commozione si è verificato durante gli esami di maturità in una scuola di Alessandria. Gli studenti, una volta che hanno fatto il loro ingresso nella classe per sostenere il tema di italiano, hanno trovato una sorta di regalo sui banchi. Purtroppo una loro insegnante era morta il giorno prima, ma loro ancora non ne sapevano niente.

Mentre stavano per iniziare gli esami di maturità in questa scuola di Alessandria, gli studenti hanno visto questo dono ma hanno continuato col loro compito. Poi alla fine del tema, gli insegnanti presenti hanno dovuto comunicare una triste notizia all’intera classe. L’insegnante non era più in vita ed è stato spiegato tutto nei minimi dettagli.

Esami di maturità, in una scuola studenti trovano biscotti con ciotola a forma di cuore: il motivo

Il professore Sandro Marenco ha voluto raccontare questa bellissima storia accaduta durante gli esami di maturità ad Alessandria. Questi biscotti nella ciotola a forma di cuore erano stati posizionati da una delle prof presenti, ma gli alunni del quinto superiore lo hanno scoperto solo alla fine della prova. E sicuramente tutti saranno scoppiati a piangere.

Si è scoperto che un’insegnante di questa classe era purtroppo morta il giorno prima dell’esame, quindi l’altra collega aveva voluto fare questo dono agli studenti per sostenerli. Mostrando dolcezza in un momento così difficile. La prof deceduta era molto amata, quindi la sua mancanza si è fatta sentire tanto. Ma in qualche modo era presente con loro in quel gesto. E vediamo cosa ha scritto il docente tiktoker Marenco nel commentare questa notizia.

Il prof Marenco ha scritto: “Quando rispondo ai commenti dicendovi che non sono l’unico a vivere la scuola con passione e cuore, ecco, i ragazzi questa mattina sono entrati e hanno trovato questo sul loro banco. Una mia collega aveva preparato l’aula, un piccolo gesto per far loro capire che in quella classe c’è e ci si metterà il cuore. Soprattutto in questa classe dove proprio ieri sera una delle loro prof è volata via. Vi giuro che mai come questa volta farò di tutto per far sì che ogni momento trascorso insieme sia di quelli speciali. La scuola, credetemi, è sempre più questo, raccontiamolo perché ce lo meritiamo”.