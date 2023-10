La gita di famiglia finisce in tragedia: Mariangela muore a 39 anni, gravi marito e figli

È grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì 16 ottobre poco dopo le 16 tra via Braccianense e via Villarbasse, in provincia di Roma. Sul posto per i rilievi del caso e capire la dinamica del sinistro il XV gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Una vittima e cinque feriti gravi. A perdere la vita è stata Mariangela Palozzi, 39 anni.

La donna viaggiava insieme al marito e ai suoi due figli era a bordo della Lancia Y. Il marito, un uomo di 39 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bracciano. In gravi condizioni anche i due figli della coppia, un maschio di 11 anni e una femmina di 7 anni.

Incidente sulla Braccianese, donna muore a 39 anni: gravi marito e i due figli

I bambini sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale Gemelli in codice rosso. Due i veicoli coinvolti nell’incidente stradale, una Jeep Wrangler e una Lancia Y. Quest’ultima era l’auto sulla quale viaggiava la famiglia. Sulla jeep si trovavano invece un uomo di 55 anni e la figlia di 15 anni, entrambi sono stati portati all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso. Per entrambi i conducenti sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente stradale, la Lancia Y ha svoltato a sinistra, mentre la Jeep avrebbe cercato di frenare, ma ha urtato la parte destra della vettura dov’era seduta Mariangela, la 39enne morta a seguito dello scontro tra i due mezzi. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del sinistro.

Solo una settimana fa un’altra famiglia è stata distrutta da un incidente stradale. Nello scontro avvenuto a Palestrina, in provincia di Roma, sono morti lo chef Maurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi. Sono rimasti gravemente feriti anche i loro due figli di 6 e 9 anni, ancora ricovertati in ospedale.