Dramma nel cuore di Roma, dove una turistica americana è in condizione disperate dopo essere scivolata dalla banchina del Tevere. La donna, Kristin Elisabeth Falterman, 35 anni, era in viaggio di nozze col marito. I due erano partito da New Orleans dove si erano sposati lo scorso ottobre. Lei e il marito Stephen Vincent erano ospiti a roma e lo sarebbero stati fino al 2 gennaio. Kristin, come riporta Il Messaggero, si è seduta sul parapetto di ponte Principe Amedeo ed è caduta, precipitando sul selciato della banchina.

Probabilmente una distrazione. Naturalmente il marito di Kristin Elisabeth Falterman ha subito allertato i soccorsi, ma ai paramedici le condizioni della 35enne sono subito sembrate gravi. L’uomo stesso racconterà poco dopo: “Stavamo rientrando in albergo, dopo aver trascorso la serata in centro. Kristin si è seduta sul parapetto e non so come, ma ha perso l’equilibrio ed è volata giù. Non sono riuscito a salvarla”.

Ora la 35enne si trova ricoverata in condizione disperate all’ospedale San Camillo, ma nessuno sa con certezza cosa succederà alla donna nelle prossime ore. Immediato l’intervento delle forze armate che ora stanno cercando di capire cosa sia successo. Come di prassi, le autorità stanno portando avanti le indagini sull’incidente, cercando di capire se ci fossero altri testimoni per chiarire la dinamica dei fatti che possano confermare la dinamica raccontata dal marito di Kristin Elisabeth Falterman.





Da quello che si vocifera tuttavia, molto probabilmente resta confermata però l’ipotesi di un drammatico incidente dovuto a una svista. Kristin Elisabeth Falterman e Stephen Vincent si erano sposati lo scorso 27 ottobre, decidendo di differire di qualche settimana il viaggio di nozze, dal 19 dicembre al 2 gennaio.

Kristin Elisabeth Falterman sui social stava raccontando la sua favola, tra foto e video della sua vacanza romana. Poi la terribile disgrazie, il marito che cerca di afferrarla prima del volo nel vuoto ma non c’è niente da fare, finisce sulla banchina del Tevere. Una storia terribile.