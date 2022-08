Tragedia sulla strada. Kevin Carraro è morto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, in un terribile incidente stradale. Il giovane aveva trascorso una bella serata insieme ai suoi amici all’interno di un bar e stava per tornare a casa, quando è stato improvvisamente centrato in pieno da un’auto. Il fatto è avvenuto sotto lo sguardo degli altri suoi amici, che erano stati con lui. Purtroppo il decesso di Kevin, che aveva 17 anni e che sarebbe diventato maggiorenne il 28 agosto, è avvenuto sul colpo.

La macchina in questione ha investito Kevin Carraro, che è morto in pochissimi secondi. Sia la vittima a bordo della bicicletta che il mezzo che lo ha centrato andavano nella stessa direzione, quindi bisognerà capire come mai sia stato tamponato. Ad agosto la provincia di Treviso è stata colpita da una vera e propria strage sulle strade. Come scritto da Leggo, lui è l’undicesimo che è deceduto in un incidente da inizio mese. Ad indagare sull’accaduto sono adesso gli agenti della polizia stradale, che dovranno fare chiarezza. (Leggi anche Due Porsche l’una sopra l’altra (della stessa proprietaria): lo spettacolare incidente FOTO)





Kevin Carraro è morto a Castelfranco Veneto in un incidente stradale

Il sinistro che ha coinvolto Kevin Carraro, morto in maniera drammatica a Castelfranco Veneto, si è registrato a poca distanza dall’abitazione del 17enne. Indagato per omicidio stradale dalla procura di Treviso l’uomo che guidava l’automobile, che però non avrebbe assunto né alcol né droga. La dinamica dell’incidente non è ancora molto chiara e spetterà alle autorità competenti arrivare alla verità definitiva. Purtroppo l’intervento dei soccorritori del Suem 118 non si è rivelato risolutivo e i sanitari hanno poi constatato la sua morte.

Il sito Treviso Today ha aggiunto qualche informazione in più su Kevin Carraro, che studiava l’Ipsia Galilei nel paese trevigiano. Amava moltissimo il parkour e inoltre era un assiduo frequentatore dello skate park. A piangerlo sono soprattutto il padre Alfieri e la madre Roberta, nonché sua sorella Giada. A manifestare vicinanza ai genitori e alla sorella anche l’assessore Marika Galante, la quale ha dichiarato: “Ci uniamo al dolore della sua famiglia a nome di tutta la comunità di Castelfranco Veneto”.

Intanto, si chiamava Simone Sperduti il ragazzo deceduto sulla via Prenestina a Roma nel drammatico incidente stradale avvenuto in corrispondenza dello svincolo per il Grande raccordo anulare. Fatale per lui si è rivelato lo scontro con un’auto mentre si trovava alla guida del suo scooter. Simone Sperduti è morto intorno alle 4 del mattino di mercoledì 24 agosto, a Roma.

Simone, ucciso a 20 anni: la scoperta choc sul poliziotto che lo ha investito e ucciso