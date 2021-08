Katia, uccisa dal Covid a 29 anni. Dolore e rabbia del padre: “Cosa abbiamo trovato sul suo telefono”

Morte di Katia Lamberti, il padre chiede chiarezza. La giovane imprenditrice di quasi 30 anni, originaria di Torre del Lago, ha chiuso per sempre i suoi occhi nel giorno di Ferragosto per arresto cardiocircolatorio. Katia era risultata positiva al Covid insieme al compagno Emanuele, ma restano incerte le cause che hanno portato al decesso.

“Quando abbiamo riacceso il telefono di mia figlia abbiamo ritrovato oltre 20 telefonate inviate fra il 10 e il 14 agosto ai dottori che avrebbero dovuto occuparsi di lei. Alcune di queste, senza risposta, altre dalla durata anche di 25 minuti. Noi di questo non sapevamo nulla, perché Katia non voleva preoccuparci e all’inizio non ci ha detto esattamente quali fossero le sue condizioni di salute”, afferma il padre di Katia, Alfonso, al Corriere della Sera.

“Ma i dottori, al contrario, ne erano perfettamente a conoscenza: Katia avrebbe dovuto essere ricoverata, ad un certo punto si è gonfiata in viso e sulle palpebre, ma non è stata ospedalizzata come invece avevano chiesto lei e il suo compagno”, aggiunge.





Tra dolore e lacrime, il padre ha presentato denuncia contro ignoti in Procura a Lucca allo scopo di comprendere se possa esistere o meno una correlazione tra l’infezione e il decesso e se esistano responsabilità di terzi.

Katia si era sottoposta nel mese di luglio a un intervento di chirurgia estetica, ma una volta risultata positiva al Covid le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando. E sulla base di quanto riportato anche sulla cartella medica di quell’intervento, il padre chiede chiarezza: “perché vogliamo essere certi che non ci sia correlazione con quanto accaduto poi a Ferragosto. Io, personalmente, non credo che Katia sia morta a causa del Covid”.