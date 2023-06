Miguel Angel Romero Chicclo, padre di Kata, la bambina di origine peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno dal cortile dell’ex hotel Astor, a Fireze, lunedì 19 giugno si è presentato spontaneamente al palazzo di giustizia di Firenze per parlare con il sostituto procuratore Christine Von Borries. L’incontro con il magistrato che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione è durato circa un’ora.

Romero Chicclo è stato accompagnato in Procura dai suoi legali, gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, che hanno atteso fuori dall’ufficio del pubblico ministero. Ieri è ripresa l’ispezione all’ex hotel Astor. Uomini e mezzi dei carabinieri al lavoro per cercare elementi utili alle indagini. Informazioni utili potrebbero arrivare dalla telecamera di un privato cittadino.

Scomparsa Kata, il padre: “Forse l’obiettivo era un’altra bambina”

“Quello che so, io vengo a dirlo. Grazie a tutti per quello che state facendo”, ha detto il padre di Kata dopo l’incontro con il pubblico ministero, accompagnato dai suoi avvocati. C’è una nuova pista, ed è stato proprio il padre della bambina scomparsa il 10 giugno dall’ex hotel di Firenze. “L’hanno rapita, è stato pianificato tutto. Non ci sono telecamere. Sanno cosa hanno fatto, loro”. Secondo l’uomo non si tratta di vendetta, anche perché lui fino a poco fa si trovava in carcere.

“Non ho debiti, non ho problemi con nessuno, io so quello che ho fatto ma l’ho fatto per la famiglia – ha detto facendo riferimento ai suoi guai con la giustizia -, questa è una prova di Dio. Sono sicuro che Kata è viva e che ritornerà”. Durante il colloqui con la pm, ha spiegato che probabilmente l’obiettivo del rapimento non fosse sua figlia, ma un’altra bambina che si trovava all’interno dell’Astor.

Kata non si trova nella struttura. Questo è quanto risultato dopo le varie ispezioni delle forze dell’ordine, ma si cerca non solo in superficie. Come riporta il quotidiano La Nazione, le operazioni sono state portate avanti anche con apparecchiature moderne a disposizione dei Gis dei carabinieri, assieme al Ros e alla Sis. E si è arrivati anche nelle fognature. “Anche i tombini dei pozzi neri sono stati svuotati dagli spurghi, per poter infilare la sonda pure lì”, si legge sul quotidiano. Ma ancora nulla di fatto, nessuna traccia di Kata.