La piccola Kata trascinata via dal cortile di casa, la confessione choc del super testimone. Si infittisce il giallo della scomparsa della piccola Kataleya Mia Alvarez, la bimba di 5 anni di origine peruviane che non si trova da sabato10 giugno 2023. Kata è scomparsa mentre si trovava all’interno dello stabile, l’ex hotel Astor di Firenze, occupato da alcune famiglie indigenti. E se prima sembrava semplicemente il caso di una bimba scomparsa, ora l’ipotesi del rapimento è sempre più forte.

C’è sopratutto un testimone, ridefinito subito “super” che ha confessato alla procura di aver visto la piccola essere strattonata e portata via da un adulto. Sembra che Kata abbia provato con tutte le forze a resistere a questa persona che la stava strattonando all’interno di questo famoso cortile, ma che tuttavia non abbia potuto fare nulla contro la forza di un adulto.





Un dettaglio che emerge soltanto adesso e che sarebbe stato utile prima alle forze dell’ordine che stanno cercando con tanta foga di ritrovare la piccola di 5 anni scomparsa nel nulla. Ed ecco che finalmente, dopo 4 giorni, l’indagine sembra andare nella giusta direzione. E letteralmente si tratta di un luogo ben preciso: il retro della struttura dell’Hotel Astor, quello lontano dalle telecamere di via Boccherini. Forse è per questo che della piccola non c’è traccia.

Un lavoro senza sosta quello del pm di turno, Christine Von Borries. La donna ha convocato in procura due minori per ascoltare la loro versione. Si tratta del fratello maggiore di Kata, otto anni (ascoltato in procura assieme allo zio Abel), e l’amichetta che sabato stava giocando con la piccola scomparsa. L’ipotesi del pm è che forse i bambini giocavano fuori da quello che era il cortile, ovvero un luogo in cui ci si poteva arrivare scavalcando un muretto che delimita la proprietà.

Kata: Controlli dei Carabinieri nello stabile vicino all’ex albergo occupato da dove è scomparsa. Sul posto pm e comandante Nucleo Investigativo dell'Arma a #Firenze. Arrivati anche @vigilidelfuoco. Qualcuno informazioni utili?#chilhavisto→https://t.co/jsmtUGgJMh pic.twitter.com/DVAGzf0zmV — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 13, 2023

Kata: In corso perquisizione degli appartamenti dello stabile vicino all’ex albergo occupato, da dove è scomparsa. Arrivati anche i Vigili del Fuoco per partecipare ai controlli dei Carabinieri, impegnati anche nel cortile dei box. #chilhavisto→https://t.co/jsmtUGhhBP pic.twitter.com/pty9TcvY2v — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 13, 2023

Ora, dopo la confessione del super testimone, i pm indagano ufficialmente per sequestro di persona a scopo di estorsione. I genitori della piccola sono ancora in ospedale dopo aver tentato entrambi di avvelenarsi ingerendo dei liquidi tossici. Per molti la svolta potrebbe essere molto vicina.

