Kata sarebbe salita su un autobus con una coppia. È questa la rivelazione del nonno di Kataleya Alvarez, la bimba scomparsa da un mese a Firenze. L’uomo ha lanciato un forte appello dal Perù, ma ha anche e soprattutto indicato una serie di persone da inserire nel registro degli indagati. Chiaramente gli inquirenti non sanno ancora se l’indicazione dell’uomo sia veritiera o meno, ma le strade sono ancora tutte aperte. Ma cosa ha detto il nonno di Kata? In una intervista di una tv locale, l’uomo ha dichiarato: “L’ultima notizia che so è che avrebbero visto Kata salire su un autobus insieme a una coppia”.

E ancora: “La mia nipotina non era vestita nello stesso modo in cui l’aveva vestita la madre”, ha quindi specificato l’uomo, con un volantino tra le mani mostra la foto della nipotina. L’intervista della tv peruviana è stata poi ripresa anche da “Quarto Grado” e risale al 15 giugno, ovvero cinque giorni dopo il presunto rapimento della piccola di 5 anni. Come molti ricorderanno, la bimba era sparita nel nulla mentre giocava con altri bambini nel cortile dell’ex hotel Astor.





Kata sarebbe salita su un autobus con una coppia

Ora la struttura è stata sgomberata, ma era qui che la piccola viveva insieme alla famiglia. Sempre a “Quarto Grado”, Katherina Alvarez, la madre di Kata, ha invece detto: “Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberate Kata o fateci sapere se è ancora viva”.

Non solo, perché la donna ha rinnovato l’invito a partecipare al presidio organizzato a Firenze per lunedì sera (alle 21) dall’associazione Penelope e dalla comunità peruviana in piazza Luigi Dallapiccola. Ma di cosa parliamo? Si tratta di una sorta di riunione pubblica, un incontro creato per un fine: mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

"Faremo di tutto per trovare mia figlia"



La mamma di Kata ha quindi rinnovato il suo invito: “All’appuntamento mi auguro ci siano anche le istituzioni e i cittadini di Firenze: non fatelo per me o mio marito ma per mia figlia”. Nel frattempo non si hanno notizie di Kata, la bimba è scomparsa da un mese e nessuno sa ancora se sia ancora viva. Il cuore è sempre in gola.

