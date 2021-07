“Non ci sono parole”. Jessica, morta a 21 anni. Anche papà Silvano perde la vita nello stesso incidente

La vita di Jessica Andreoli è stata spazzata via, con violenza, in meno di un attimo. La giovane aveva soltanto 21 anni e affianco a lei c’era anche papà Silvano, morto anche lui. I due sono morti a seguito di un tragico e terribile incidente stradale. Il fattaccio è successo intorno alle 19 del 15 luglio 2021. Jessica e Silvano, noto imprenditore locale di 48 anni, si trovavano in automobile. Poco dopo lo scontro violento contro un pullman ha fatto finire l’auto dei due incastrata sotto di esso.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per padre e figlia non c’è stato nulla da fare: i due infatti sono morti sul colpo. È ancora presto per capire la vera dinamica dell’incidente. Restano infatti, per il momento, al vaglio degli inquirenti entrambe le responsabilità. L’incidente e la morte di Jessica Andreoli e di suo papà Silvano, ha sconvolto la comunità di Teglio, comune in provincia di Sondrio. L’impatto si è verificato lungo la strada provinciale 21 all’altezza di Villanova.

Subito dopo il sinistro, i vigili del fuoco hanno estratto i copri delle due vittime mentre i carabinieri hanno proceduto con i rilievi. Da quello che emerge da una prima ricostruzione, l’auto dei due stava procedendo in salita quando si è scontrata frontalmente con il pullman di linea. L’impatto quindi è avvenuto sulla corsia del bus. L’autista del pullman, un uomo di 43 anni, è rimasto lievemente ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi.





Agli inquirenti ha raccontato di non aver potuto evitare l’impatto. Potrebbe quindi essere un sorpasso finito male, o una distrazione, o un malore dell’uomo. Nessuno lo sa con certezza ancora. Jessica Andreoli studiava all’Università Bicocca e aveva da poco compiuto 21 anni ed era una grande appassionata di rally.

Sconvolta la comunità di San Giacomo di Teglio, dove Jessica Andreoli e il papà risiedevano. Su Facebook arrivano già i primi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia delle vittime: “Non ci sono parole. Riposa in pace Jessica con il tuo papà. A te Bruna – scrive la pagina Il vecchio forno Teglio – ed ai tuoi cuccioli un grande abbraccio da tutti noi”.