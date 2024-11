Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre si conferma l’arrivo di un nuovo impulso di aria fredda che segnerà l’inizio dell’inverno meteorologico, previsto per il 1° dicembre. La settimana si chiuderà con un notevole calo delle temperature, un’intensa perturbazione e venti freddi che riporteranno la stagione invernale in modo deciso, con pioggia, neve in montagna e vento forte su gran parte della Penisola.

A partire da venerdì 29 novembre, un fronte freddo in discesa dalle latitudini nordiche attraverserà l’Europa centrale, portando un significativo abbassamento delle temperature e cambiamenti nelle condizioni meteo. L’arrivo del sistema perturbato, che si sposterà dai Balcani verso l’Italia, inizierà a farsi sentire con piogge diffuse, in particolare nelle regioni adriatiche, al Centro-Sud e in Sicilia. La neve, che inizialmente interesserà le zone montuose, scenderà progressivamente di quota, fino a raggiungere i 1000 metri nel corso del weekend.

Meteo Italia, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre temperature in calo e neve

Venerdì 29 novembre il calo termico sarà decisamente sensibile, con un abbassamento delle temperature massime che torneranno in media al Centro-Nord. Le gelate notturne saranno possibili anche in pianura, soprattutto nelle valli del Nord e nelle zone interne del Centro, dove le minime potrebbero scendere anche sotto zero. Questo brusco cambiamento comporterà anche un abbassamento delle temperature minime che, seppur non eccezionali, saranno comunque in linea con la stagione invernale.

Nel fine settimana, il maltempo raggiungerà il suo culmine. Sabato 30 novembre vedrà un netto abbassamento delle temperature, con le minime che crolleranno su gran parte della Penisola, portando le gelate fino in pianura, in particolare al Nord e nelle valli interne del Centro.

Le temperature massime, in ulteriore calo, torneranno in media su tutta Italia, con un sensibile abbassamento anche sulle regioni meridionali, dove si prevede l’arrivo di piogge e il rinforzo dei venti.

Domenica 1° dicembre l’aria artica giungerà con forza, portando precipitazioni abbondanti che, nelle aree montuose, si trasformeranno rapidamente in neve, con accumuli anche consistenti sull’Appennino centrale e sulle Alpi. La neve potrebbe scendere fino a 1000 metri, con possibili fiocchi anche a quote inferiori in alcune zone, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni interne del Centro e del Sud. Gli accumuli di neve potrebbero risultare più significativi lungo l’Appennino centrale, in particolare sul versante orientale, dove si prevedono nevicate abbondanti e anche venti forti.

Con il passaggio della perturbazione, l‘inverno meteorologico verrà ufficialmente inaugurato il 1° dicembre, con condizioni decisamente più rigide, caratterizzate da nevicate, venti gelidi e un generale peggioramento del tempo. La tendenza per i prossimi giorni conferma un’ulteriore accentuazione delle condizioni invernali, con un ritorno delle temperature sotto la media stagionale e l’arrivo di neve anche a quote relativamente basse, un fenomeno che in alcune zone del paese non si verificava da tempo.

In sintesi, l’ultimo fine settimana di novembre e l’inizio di dicembre si preannunciano all’insegna di un deciso cambiamento meteorologico, con il ritorno del freddo e delle condizioni tipiche dell’inverno, che interesseranno tutte le regioni italiane.