La delusione per la sconfitta con la Macedonia del Nord è ancora fortissima. L’Italia di Roberto Mancini è fuori dai mondiali di Qatar 2022. L’esito, amarissimo, degli spareggi è durissimo da digerire. Soprattutto per i Campioni d’Europa in carica. Lo 0 a 1 firmato da Trajkovski con un preciso e potente diagonale di destro che ha sorpreso Gigi Donnarumma ha spezzato i sogni azzurri. Ma adesso spunta fuori l’ipotesi che nessuno si aspettava.

L’Italia ripescata proprio quando tutto sembra perduto? Cerchiamo di capire cosa c’è di vero. Intanto, resta la ‘vergogna’ di una gara che i ragazzi del Mancio non sono riusciti a portare a casa contro un avversario abbordabilissimo. Dopo la mancata qualificazione a Russia 2018 l’incubo è tornato. In queste ore, tuttavia, c’è chi parla di ripescaggio. E in questo senso diventa importantissimo vincere, almeno, la gara contro la Turchia. Turchia che, per la cronaca, ha perso col Portogallo 2 a 1 dopo aver pure sbagliato un rigore.





Tanto per essere chiari, le possibilità che l’Italia partecipi al Mondiale in Qatar sono davvero remote. Ma in quale situazione gli azzurri potrebbero essere ripescati? Secondo le regole Fifa basta che una delle squadre già qualificate venga esclusa per una qualsiasi ragione. Chi spera, o forse dovremmo dire sogna, sono soprattutto i tifosi che non accettano la triste realtà. E allora si cita lo scenario della guerra in Ucraina. La partita con la Scozia è stata rinviata. Ma in questo caso se non si dovesse disputare sarebbero gli scozzesi a staccare il pass per il Qatar.

L’Italia potrebbe essere riammessa solo nel caso in cui la Fifa decidesse di estromettere una o più federazioni come recentemente avvenuto. “Abbiamo dovuto sospendere due delle nostre federazioni affiliate, Kenya e Zimbabwe – ha spiegato il numero uno della federazione Gianni Infantino – entrambe per interferenza del governo nelle attività delle federazioni calcistiche. Le associazioni sono sospese con effetto immediato e sanno cosa bisogna fare per essere riammesse o revocare le sospensioni”.

In questo caso, come ricorda Fanpage, andando a leggere l’articolo 6 alla voce ‘sostituzione’: “Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario”. È proprio questa ‘discrezionalità’ che fa sperare i tifosi dell’Italia: quale squadra migliore di quella azzurra fresca vincitrice dell’Europeo per godere di questa sorta di wild card?

