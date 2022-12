Sciopero nazionale dei trasporti che riguarderà treni, mezzi pubblici locali e aerei. Lo sciopero è stato indetto per venerdì 2 dicembre da vari sindacati, locali e nazionali, e avrà orari diversi a seconda dei settori coinvolti.

Per quanto riguarda il settore aereo lo sciopero durerà per tutta la giornata di venerdì 2 dicembre (quindi a partire dalla mezzanotte). L’ENAC, l’Ente Nazionale dell’Aviazione civile, ha pubblicato una lista dei voli garantiti ma al momento, come capita nel caso di scioperi nazionali, non è dato sapere quali voli saranno cancellati. Sempre sul sito dell’ENAC è possibile accedere a una sezione in cui sono riportati i voli garantiti (clicca qui per leggere)

Sciopero generale il 2 dicembre: disagi per treni, metro, bus e aerei

Il settore ferroviario ha confermato lo sciopero nazionale, ma solo per il trasporto regionale. Non saranno coinvolte né le Frecce né i treni Intercity, e saranno garantiti i collegamenti regionali nelle fasce che servono i passeggeri pendolari, tra le 6 le 9 e tra le 18 e le 21 di venerdì. Lo scioperò inizierà giovedì 1 dicembre alle 21 e durerà fino alle 21 di venerdì 2 dicembre 2022.

“Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito web, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti”, si legge sul sito di Trenitalia, dove è stata pubblicata anche una lista dei treni garantiti (clicca qui per leggere).

Lo sciopero nazionale dei trasporti riguarderà anche i mezzi pubblici locali. Per sapere gli orari e le corse garantite è consigliato accedere ai siti delle aziende che operano nel comune interessato. A Milano Atm fa sapere che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Problemi sul servizio dopo le 18, mentre bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.