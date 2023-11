In questa settimana ci saranno non pochi disagi per i viaggiatori, infatti ci sarà lo sciopero dei trasporti venerdì 17 novembre. E quindi possiamo subito dirvi che, nonostante le polemiche, le associazioni sindacali Cgil e Uil hanno confermato la loro intenzione di astenersi dal lavoro e ci saranno conseguenze per coloro che prendono normalmente i mezzi pubblici. C’è stata anche la furia del governo, tramite le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ricordiamo è l’attuale ministro dei Trasporti.

In una sua intervista rilasciata ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio Uno il leader della Lega ha affermato: “Il diritto allo sciopero è sacrosanto, bloccare un intero Paese per 24 ore non è ammissibile. Io devo garantire il diritto alla mobilità a 60 milioni di italiani, è il lavoro per cui mi state pagando lo stipendio oggi: garantire la circolazione con tutti gli imprevisti che ci possono essere sui treni, sulle strade autostrade, nei porti e negli aeroporti”. Ma ora vediamo nei dettagli cosa succederà.

Sciopero trasporti di venerdì 17 novembre: cosa succederà

Non ci sarà solamente lo sciopero dei trasporti venerdì 17 novembre, infatti non lavoreranno anche nel pubblico impiego, a scuola, i dipendenti dell’igiene ambientale e nettezza urbana, lavanderie industriali e poste. Ma certamente i disagi ci saranno per coloro che vorranno prendere soprattutto bus, treni e metropolitana. Parlando del traffico ferroviario, i convogli non partiranno da mezzanotte alle 20.59 del 17 novembre con fasce di garanzie fissate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda i pullman pubblici, lo sciopero avrà una durata di 6 ore che saranno differenziate in due fasce da tre ciascuna, come riportato dal sito Leggo. Nessun problema invece per i passeggeri degli aerei, infatti non ci saranno astensioni lavorative. C’è anche una novità per quanto concerne le navi, infatti ci sarà un ritardo di 24 ore sulle partenze così come i tassisti non lavoreranno per un giorno. Sciopereranno inoltre i lavoratori che si occupano di trasporto delle merci, di logistica, gli addetti alle autostrade e i trasporti funebri.

Quindi, tutti i passeggeri dovranno fare molta attenzione per attenuare i loro problemi di movimento, dato che non potranno usufruire di molti servizi, a causa della proclamazione di questo sciopero decisamente significativo.