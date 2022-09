Preoccupazione in Italia per l’arrivo di un forte maltempo che non risparmierà diversi territori della nostra Penisola. E le previsioni sono abbastanza allarmanti, visto che saremo in presenza di tornando, grandine e temporali molto potenti. A rivelare tutto è stato il meteorologo Mario Giuliacci, che sul suo sito ufficiale ha rivelato ciò che succederà nelle prossime ore. Già nella giornata dell’8 settembre ci saranno le prime pesanti conseguenze e poi il 9 settembre ci saranno ulteriori problemi atmosferici.

A breve vi diremo tutto su ciò che accadrà in Italia a causa del maltempo. Prevista anche la formazione di tornado che potrebbero provocare grossi disagi. Intanto, nelle scorse ore c’è stata una tromba d’aria a Civitavecchia. Paura sul litorale laziale per una forte folata di vento che si è abbattuta questa mattina a Civitavecchia, nella zona di Sant’Agostino. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, i vigili del fuoco della Caserma Bonifazi sono dovuti intervenuti per la messa in sicurezza di alcuni alberi caduti o rimasti divelti. (Leggi anche Tromba d’aria sulla località turistica: alberi abbattuti, danni, paura e soccorsi in corso)





Italia, maltempo in arrivo: previsti tornado e grandine

Brutte notizie dunque per l’Italia e in particolare per alcune regioni, che saranno investite da un maltempo preoccupante in queste ore. E non è da escludere l’arrivo di tornado che possono potenzialmente causare danni materiali notevoli e mettere a rischio l’incolumità delle persone. Giuliacci ha esordito, parlando dell’8 settembre: “Improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria e Lazio: piogge che comunque non saranno particolarmente insistenti e guasteranno solo alcuni momenti della giornata”.

Poi il meteorologo Mario Giuliacci ha aggiunto: “Il Sud e le Isole invece verranno sostanzialmente risparmiati e godranno di una giornata nel complesso soleggiata”. Ma attenzione alla giornata del 9 settembre: “Attesi acquazzoni e temporali sparsi che, specie nella prima parte del giorno, bagneranno praticamente tutto il Nord e più giù, a carattere più isolato, anche Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Poi alla fine di giovedì la situazione andrà rapidamente migliorando e venerdì tornerà quasi dappertutto il sole”.

E Giuliacci ha preannunciato l’arrivo di eventi molto pericolosi: “Nell’atmosfera c’è ancora tanta energia, come testimoniato anche dalle temperature insolitamente alte che si continuano a osservare in molte località Tutta energia che la perturbazione in arrivo sfrutterà per generare temporali più numerosi e più intensi, con la concreta possibilità che il nostro territorio debba di nuovo affrontare grandine, nubifragi e trombe d’aria”.

