Nei giorni scorsi a Lacco Ameno si sono tenuti i funerali di Eleonora Sirabella, 31 anni e del compagno Salvatore Impagliazzo, 32 anni: sono due delle 12 vittime della frana che ha colpito Casamicciola. La ragazza è stata la prima vittima accertata della tragedia, mentre il ragazzo è stato trovato qualche giorno dopo. Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie le bare dei due innamorati sono state posizionate l’una accanto all’altra e ricoperte di fiori.

In chiesa è arrivato anche Giovanni Legnini, Commissario straordinario per l’emergenza ad Ischia, nonché i sindaci dei sei Comuni isolani. All’uscita, invece, in cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi sulle note di “Je sto vicino a te” di Pino Daniele. Inizialmente si era paventata la possibilità dei funerali di stato per le vittime della frana di Casamicciola, ma le famiglie hanno rifiutato e hanno voluto dare in forma privata l’ultimo saluto ai loro cari.

Frana Ischia: morto Gioacchino Impagliazzo, il padre di una vittima

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un’altra tragedia nella tragedia. Infatti è morto nella serata di venerdì 16 dicembre, Gioacchino Impagliazzo, papà di Salvatore Impagliazzo, una delle 12 vittime della frana. Probabilmente l’uomo potrebbe non aver retto all’enorme lutto che lo ha colpito, la morte del figlio 32enne deceduto insieme alla sua fidanzata Eleonora Sirabella, lo scorso 26 novembre. L’uomo lascia la moglie e altri due figli.

Secondo quanto racconta PositanoNews.it, Gioacchino Impagliazzo aveva contratto il Covid di recente, e probabilmente era stato indebolito dal virus: ieri sera – venerdì 16 dicembre – il fatale arresto cardiaco, con i soccorsi del 118 che invano hanno provato a salvargli la vita. L’uomo se n’è andato a 65 anni, pochi giorni dopo il figlio, che ne avrebbe compiuti 32 due settimane fa. Una tragedia senza senso e senza fine. Salvatore Impagliazzo era un ufficiale marittimo della flotta Moby: il suo corpo è stato trovato l’1 dicembre, il giorno in cui, ironia di un tragico destino, si sarebbe dovuto imbarcare.

Oltre a Salvatore Impagliazzo e Eleonora Sirabella le altre vittime della frana sono Mariateresa Arcamone, Gianluca Monti e la moglie Valentina Castagna, entrambi 37 anni, e i loro tre figli: Michele di 15 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni. Tra le vittime anche la famiglia composta da Maurizio Scotto di Minico, 32 anni, Giovanna Mazzella, 30 anni, e GiovanGiuseppe Scotto Di Minico di appena 21 giorni. Ritrovato anche il corpo di Nikolinka Gancheva Blangova, di nazionalità bulgara, 58enne.