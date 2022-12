Più di mille persone evacuate a causa dell’allerta meteo. La notizia è stata confermata dal commissario straordinario per la protezione civile a Ischia, Giovanni Legnini, che lancia un nuovo allarme. “Più di mille le persone saranno evacuate a partire da oggi pomeriggio alle 16 dalle zone a rischio dell’isola di Ischia”, le parole del commissario dopo la frana che ha ucciso undici persone.

Il primo corpo a essere ritrovato è stato quello di Eleonora Sirabella, 31 anni. A Casamicciola viveva con il compagno, Salvatore Impagliazzo, deceduto anche lui. Morti anche Francesco, Maria Teresa e Michele Monti: 11, 6 e 16 anni. I tre erano in casa con i genitori Gianluca e Valentina Castagna, i cui corpi sono stati ritrovati senza vita. Tra le vittime anche GiovanGiuseppe Scotto di Minico, 22 giorni e i genitori Michele (32 anni) e Giovanna Mazzella (30 anni).

Mille persone evacuate da Casamicciola (Ischia)

Dalle 16 di venerdì 2 dicembre diventerà operativo il Piano speditivo di protezione civile che prevede l’allontanamento temporaneo di 1100 persone residenti nella zona colpita dalla frana. L’ordinanza è stata firmata dal commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra. La decisione è stata presa dopo l’allerta diramata dalla Protezione civile e che durerà fino alle 16 di domani, sabato 3 dicembre.

“Le previsioni metereologiche sono difficili dalle 16 di oggi ma abbiamo un’allerta gialla, quindi l’evacuazione è una precauzione. Non dovrebbe esserci una precipitazione violenta ma la zona già colpita da frana è particolare perché c’è molto fango e anche poca acqua può diventare pericolosa”, ha detto in conferenza stampa la commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra. “Nella zona ferita è importante che i cittadini vengano accompagnati in zona più sicura”.

“Lo Stato si fa carico di garantire l’accoglienza dei cittadini interessati e mi auguro possa durare il più breve tempo possibile, per ora sarà di almeno di tre notti, fino a domenica. L’evacuazione sarà aggiornata con l’evoluzione dell’allerta meteo. Lanciamo un appello ai cittadini di attenersi alle regole”, ha detto ancora parlando delle persone evacuate, che saranno ospitate dagli albergatori del posto. Mentre Casamicciola si prepara alla grande evacuazione, proseguono le ricerche dell’ultima persona dispersa.