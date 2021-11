Travolto in tangenziale, dietro la morte di Isac una terribile bravata: la scoperta sul 20enne

Quasi non passa giorno che sulle strade italiane non muore qualcuno. È un bollettino di guerra vero e proprio. Le ragioni possono essere tante, alta velocità, disattenzione, colpo di sonno, asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Ma stavolta il motivo dietro la morte del 20enne Isac Djanel Beriani è davvero assurdo.

Il giovane italo algerino è stato trovato senza vita domenica 21 novembre alle tre e venti di notte lungo la tangenziale est di Milano. Isac è stato travolto da un auto guidata da un ragazzo di 21 anni mentre attraversava a piedi la strada tra gli svincoli di Camm e Linate. Il conducente della macchina, che ha chiamato i soccorsi, è stato poi accusato di omicidio stradale. Ma gli inquirenti hanno fatto proprio di recente una scoperta che chiarisce meglio, purtroppo, la dinamica.

Secondo le testimonianze raccolte tra gli amici che si trovavano con Isac Djanel Beriani la serata era stata trascorsa a bere. Isac, secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, è sceso dall’auto perché un suo amico si era sentito male. Poi, come riporta l’Ansa, anche lui in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe iniziato a camminare sulle strisce. Fanpage aggiunge: “Isac sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe iniziato a fare delle flessioni al buio nel mezzo della carreggiata”.





Fin dalle prime ore subito dopo il fatale incidente diversi automobilisti avevano effettivamente segnalato la presenza di alcuni ragazzi a piedi in mezzo alla tangenziale. Ora l’indagine portata avanti dal pubblico ministero Francesco De Tommasi e condotta dalla polizia stradale sembra aver fatto luce sulla morte del 20enne Isac Djanel Beriani.

A rendere però la situazione complicata c’è la mancanza di immagini. In quel tratto di tangenziale non ci sono infatti telecamere. L’impatto con la macchina guidata dal 21enne è risultato fatale per Isac. Il giovane ha riportato ferite alla testa, al tronco e agli arti. È deceduto prima ancora di arrivare in ospedale. Secondo le dichiarazioni rilasciate dagli amici Isac Beriani sarebbe morto per una bravata finita male. Per chi indaga, invece,