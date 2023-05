Il compleanno è finito malissimo, tra dolori, crampi addominali, nausea e vomito: è successo a Viareggio domenica sera. A raccontare la storia nei dettagli è il quotidiano La Nazione che racconta come la festeggiata avesse preparato tutto nei dettagli: “una sequenza di antipasti, un primo e l’immancabile frittino. E poi il dolce, portato da casa”. Una serata piacevole, volata via tra brindisi e risate. Risate che, per una parte importante della comitiva composta da circa trenta persone, si è trasformata in un incubo.

>“Riesumata e trovata così”. Suora morta 4 anni fa a 95 anni, choc al monastero dopo la scoperta

Racconta il quotidiano toscano come dopo la cena: “Non passa molto tempo e i telefoni degli invitati iniziano a vibrare: “Oh, come state?”. Ancora qualche minuto e Whatsapp, che tradotto alla buona significa “Un gruppo per ogni evento”, impazzisce. Uno dopo l’altro, decine di invitati alla festa iniziano a dare segnali di malessere. E lo scrivono in chat. Dolori addominali, crampi, senso di nausea. Gli argini reggono poco, poi parte l’assalto al bagno”.





Viareggio, trenta intossicati dopo cena di pesce al ristorante

E ancora: attacchi di vomito e di dissenteria. Alla base del malore sembra la qualità del pesce. Il proprietario ha rispedito le accuse al mittente: “Lo stesso ristorante ha assicurato che avrebbe controllato la cucina e le ultime partite inviate dai fornitori”, ma sembra che le scuse non siano state sufficienti. “Nel frattempo, però, dai clienti che hanno preso parte alla festa sarebbe partita una denuncia”.

Un caso che ricorda quello di Gubbio dello scorso anno. Caso poi smentito dal proprietario del locale al Corriere della Sera: “Le notizie sull’intossicazione? False, tutte false. Nessuna intossicazione, stiamo scherzando? L’episodio risale al 2 ottobre, il fatto che questo caso sia scoppiato dopo venti giorni dovrebbe essere già indicativo del fatto che si tratti di una fake news”.

Dunque Casoli non ha negato l’intervento dell’ambulanza: “Il 118 purtroppo è intervenuto, ma non per un’intossicazione. Abbiamo chiamato l’ambulanza perché due persone, fratello e sorella, hanno avuto un abbassamento di pressione. A bordo della seconda ambulanza infatti c’era un cardiologo”