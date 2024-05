Doveva essere un’operazione di routine, si è trasformata in tragedia. È morta a soli 28 anni, a pochi giorni dal 29esimo compleanno, Michela Andretta di Acilia, frazione di Roma. La giovane lavorava come estetista, un lavoro che l’appassionava, e aveva un fidanzato col quale stava progettando il suo futuro. La donna non aveva mai avuto particolari problemi di salute.

Tuttavia durante l’intervento chirurgico ha avuto un arresto cardiaco. Questo è quello che hanno dichiarato i medici della clinica Fabia Mater di Roma alla famiglia e al fidanzato di Michela dopo due ore di operazione. In passato Michela era stata una ballerina di hip hop. Ora sognava di sposare il compagno Andrea Carboni, ex calciatore e allenatore delle giovanili della Pro Calcio Aurelio. Ma un triste destino glielo ha impedito.

I familiari di Michela hanno intrapreso azioni legali

Michela Andretta si è sottoposta ad un’operazione per la rimozione di un angioma. Nessuno pensava che l’intervento si sarebbe trasformato in una tragedia. I suoi familiari e il fidanzato, assistiti dall’avvocato Marina Colella, hanno subito intrapreso azioni legali. Andrea Carboni ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Centocelle che hanno sequestrato la cartella clinica e inviato un’informativa alla Procura.

L’ex calciatore ha dichiarato: “Michela stava bene, non aveva nessun problema. Questa visita era stata prenotata da tempo. Dobbiamo sapere che cosa le è accaduto. Non è normale morire così senza una spiegazione”. Il procuratore Francesco Paolo Marinaro ha disposto l’autopsia. L’esame dovrà chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche.

C’è da capire se la morte di Michela sia stata provocata da complicazioni legate all’intervento, da errori medici o altri fattori come possibili reazioni allergiche. Secondo gli inquirenti l’intervento per asportare l’angioma all’orecchio non desta particolari preoccupazioni. Tuttavia può diventare complicato se si trova in profondità.

