Insulti a Martina Patti su TikTok, ma non è lei. Follia sui social dopo la morte di Elena Del Pozzo, la bambina uccisa per mano della madre il 13 giugno a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. La storia è tristemente nota: Martina Patti denuncia il rapimento della figlia da parte di tre uomini ma in serata crolla durante l’interrogatorio.

“Ho portato Elena in questo campo e le ho fatto del male e non ricordo altro”, ha detto la donna, che ha colpito la figlia a morte a coltellate proprio nel luogo dove il piccolo corpo di Elena Del Pozzo è stato trovato privo di vita. Secondo l’esame autoptico la piccola è stata uccisa con 11 coltellate, di cui una fatale “perché ha reciso i vasi dall’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata”.





Insulti a Martina Patti su TikTok: scambiata per la madre di Elena Del Pozzo

Insulti a Martina Patti su TikTok, ma non è lei – Una storia che ha sconvolto le due famiglie, quella della donna e quella dell’ex compagno, Alessandro Nicodemo del Pozzo, la comunità di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, e l’Italia intera. La donna è indagata per omicidio di secondo grado e occultamento di cadavere e si trova in carcere. Il nome di Martina Patti è salito agli onori della cronaca e una sua omonima è finita al centro delle critiche e degli insulti degli utenti che si sono accaniti contro una giovane tiktoker siciliana.

Gli insulti sono arrivati all’indirizzo di Martina Patti su TikTok, ma una Martina Patti ovviamente diversa, che si è trovata il profilo social invaso da commenti come ”perché hai ucciso tua figlia?” o vari insulti. La giovane è stata costretta a intervenire e a mettere le cose in chiaro.

Insulti a Martina Patti su TikTok – “Non ce la faccio più vi giuro. – ha detto Martina Patti come riporta Blogtivvu – Non voglio fare nemmeno hype su questa situazione, ma forse è giusto che lo dica a voce. E’ vero, ci sono delle coincidenze: mi chiamo Martina Patti, sono siciliana, ho 23 anni e sono all’ultimo anno di infermieristica. Ma ad oggi sono a Ferrara, non sono in carcere e non sono io. Non starei nemmeno qui a fare video, quindi basta, grazie!”.

“La scoperta sul cellulare”. Elena Del Pozzo, si parla di un video col papà e la bambina