Un grave incidente stradale ha segnato la mattinata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, lungo l’autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus, in direzione della Francia. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria Cels, la più lunga del tratto con i suoi oltre cinque chilometri, situata nel territorio comunale di Exilles. Un minivan Mercedes ha violentemente tamponato un tir e, nell’impatto, è rimasto incastrato sotto la parte posteriore del mezzo pesante. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica.

I vigili del fuoco, arrivati con le squadre di Susa e Oulx, hanno dovuto lavorare intensamente per circa mezz’ora per riuscire a liberare la persona che si trovava a bordo del minivan. Le sue condizioni sono subito apparse critiche, al punto che i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno preferito non sciogliere la prognosi, mantenendola riservata. Contestualmente, gli agenti della polizia stradale di Susa si sono occupati dei rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente, mentre gli ausiliari della Sitaf hanno preso provvedimenti per garantire la sicurezza e la gestione del traffico.





Incidente sulla Torino – Bardonecchia: traffico in tilt per ore

Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti, la tratta autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con obbligo di uscita allo svincolo di Susa e successivo rientro a Oulx. La situazione ha generato pesanti rallentamenti, soprattutto per i mezzi diretti verso il traforo del Frejus. Solo dopo circa tre ore e mezza, l’autostrada è stata completamente riaperta e la circolazione ha potuto lentamente tornare alla normalità.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio e preoccupante. In Italia, gli incidenti stradali continuano a rappresentare un’emergenza costante. Secondo i dati più recenti dell’Istat, nel corso del 2023 si sono verificati circa 165.000 incidenti sulle strade italiane, con un bilancio di oltre 3.100 vittime e più di 220.000 feriti. Numeri che raccontano una tragedia quotidiana, troppo spesso sottovalutata, e che mostrano come la sicurezza stradale debba restare una priorità assoluta.

La galleria Cels, proprio per la sua lunghezza e conformazione, rappresenta un punto particolarmente delicato della rete autostradale che collega Torino alla Francia. L’incidente di oggi riporta al centro dell’attenzione la necessità di una maggiore prevenzione, controlli più serrati e una sensibilizzazione continua degli automobilisti. In attesa di sviluppi sulle condizioni del ferito, resta la speranza che tragedie simili possano essere evitate attraverso un impegno concreto da parte di istituzioni, gestori autostradali e cittadini.