Dramma tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre, lungo l’autostrada a14. In un terribile schianto un uomo ha perso la vita e altri sono rimasti feriti. Lo schianto è avvenuto nel tratto bolognese nel tratto bolognese dell’A14 tra l’uscita di San Lazzaro di Savena e il bivio per l’A13 verso Padova. A quanto si apprende cinque mezzi sono entrati in collisione. Il tamponamento ha coinvolto un’auto e cinque camion, di cui uno ha perso il carico.

L’autista dell’ultimo camion ha perso la vita: la vittima è un uomo di 62 anni residente nella provincia di Ancona. Mentre altri due, un 42enne e un 52enne, sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati all’Ospedale Maggiore per le ferite non gravi riportate.





Si tratta del secondo grave incidente che è avvenuto sull’A14 nel giro di pochi giorni: soltanto lunedì un camion che trasportava gpl ha preso fuoco in prossimità del raccordo di Bologna Casalecchio. Ancora da capire le cause. La situazione è rimasta molto complicata per ore. Racconta Today Bologna come. “La chiusura del tratto autostradale, per permettere i soccorsi e lo sgombero dei mezzi coinvolti ha causato fino a 8 km di coda tra San Lazzaro e Castel San Pietro”.

E ancora: “Traffico bloccato e disagi anche sulla tangenziale. Intorno alle 18 il transito è stato riaperto su una corsia con il congestionamento che continua a riguardare il senso di marcia in direzione della A1 Milano-Napoli. La società “Autostrade” consiglia, per chi è diretto verso la A1, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, di utilizzare la viabilità ordinaria, con rientro in autostrada ad Arcoveggio, oppure anticipare l’uscita a Castel San Pietro”.

La mattanza sulle strade italiane non è più una notizia ma quasi una terribile quotidianità. Autostrada, statali, provinciali, non c’è una strada sull’arteria stradale italiana che sia esente da eventi tragici. Eventi sul quale il governo ha il dovere di intervenire.