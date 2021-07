Inferno sulla A1. Tir in fiamme dopo uno scontro. C’è una vittima

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi 21 luglio sull’Autostrada A1 direzione Firenze, all’altezza di Settebagni. A scontrarsi un camion e un tir. In seguito all’incidente il tir ha preso fuoco e le fiamme si sono estese anche al camion tamponato. Sul luogo dell’incidente stanno convergendo numerosi mezzi vigili del fuoco e polizia stradale. Ovviamente il traffico su quel tratto dell’autostrada è in tilt, bloccato in tutti e due i sensi di marcia, con obbligo di uscita a Settebagni.

Le immagini, drammatiche, del video pubblicato dal sito Faro On Line fanno capire la gravità dello scontro tra i due automezzi. Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale con traffico sulla A1 congestionato e due chilometri di code in aumento. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.



Come scrivono da autostrade: Chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli, deve uscire a Settebagni e, dopo aver percorso la SS4 Salaria, può rientrare in autostrada a Castelnuovo di Porto o a Fiano Romano. In alternativa, chi si trova sul Grande Raccordo Anulare di Roma può uscire sulla SS3 Flaminia fino a Prima Porta, proseguire poi sulla SS3bis Tiberina tramite cui raggiungere l’entrata di Castelnuovo di Porto.







