La storia choc della ragazzina incinta a soli 13 anni. La notizia viene diffusa da La Stampa nella cronaca di Torino. La vicenda è drammatica e l’accusa che grava sull’uomo è quella di abuso sessuale aggravato. L’ uomo è stato ripreso dalle telecamere nascoste dagli inquirenti ed è stato arrestato in flagranza. La dinamica resta ancora tutta da ricostruire, ma al momento stando a quanto si apprende sul quotidiano, la ragazza è tenuta sotto osservazione e seguita da medici e psicologi dell’ospedale.

Ragazzina incinta a 13 anni, uomo arrestato. Avviate le indigini in seguito alla segnalazione pervenuta presso il Palazzo di giustizia. La vicenda è al vaglio del procuratore aggiunto Cesare Parodi: “Ora gli inquirenti attendono gli esiti del test del Dna: chiunque sia il padre, a meno che si tratti di un suo coetaneo, è perseguibile per legge”, si apprende su AdnKronos.

Ragazzina incinta a 13 anni, uomo arrestato: cosa è emerso dalle indagini

Tutto sarebbe accaduto presso l’ospedale Sant’Anna di Torino dove uomo di circa 35 anni e di origini filippine sarebbe stato già arrestato perchè preso in flagranza di reato. Tutto avrebbe avuto inizio quando la ragazzina di appena 13 anni si sarebbe recata presso la struttura ospedaliera a inizio del mese di luglio “in avanzato stato di gravidanza”, riporta Torino Today.

Come da prassi, la giovanissima si è dunque rivolta al personale medico per richiedere tutte le informazioni sul parto e simili. Ma non appena la domanda verteva sull’identità del padre, la giovane ha sempre risposto in modo alquanto evasivo. Inevitabile dunque fare partire la segnalazione e da quel momento gli inquirenti hanno dato il via alle indagini.

Solo a questo punto proprio nella stanza di ricovero della giovane sarebbero state nascoste alcune telecamere. Stando a quanto emerso e riferito, sembra che le uniche persone a farle visita siano state la mamma, i fratelli più piccoli, il padre. Ed è su quest’ultimo che cadono i dubbi. L’uomo risulterebbe al momento incensurato.