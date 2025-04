Tragedia nella notte di Pasqua, doppio incidente in poche ore: morti e feriti

Una notte tragica ha segnato le festività pasquali in Sicilia, con due incidenti stradali mortali avvenuti in poche ore e in due diversi punti dell’isola. Il primo, avvenuto sull’autostrada A18 Catania-Messina, ha visto coinvolto un minivan con a bordo un gruppo di cittadini di nazionalità marocchina diretti in Calabria. Intorno all’una di notte, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, provocando la morte di una donna e il ferimento di otto persone.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e della Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. In seguito all’incidente, l’autostrada è stata chiusa in direzione nord, costringendo i veicoli a uscire allo svincolo di Giarre. Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici hanno provocato lunghe code e pesanti rallentamenti che si sono protratti fino al mattino. Solo intorno alle 8 la carreggiata è stata parzialmente riaperta al traffico.





Dramma di Pasqua, la vittiam più giovane aveva 24 anni

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude quella dell’alta velocità o di un colpo di sonno da parte del conducente, elementi che potrebbero aver provocato la perdita di controllo del mezzo e il suo conseguente ribaltamento. Il gruppo viaggiava verso la Calabria, ma il viaggio si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto anche il personale intervenuto sul posto.

Poche ore dopo, un altro dramma si è consumato nel Palermitano, dove un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Il ragazzo viaggiava in sella a una Honda Sh lungo via Filippo Buttitta, a Bagheria, quando, all’incrocio con via Leoncavallo, si è scontrato con una Lancia Y guidata da una ragazza di 21 anni, identificata con le iniziali T.S., anch’ella residente a Bagheria. L’impatto è stato devastante e ha scaraventato lo scooter a diversi metri di distanza dal punto dell’incidente.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il giovane all’ospedale Civico di Palermo, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo. A rendere ancor più drammatica la scena, la presenza della sorella della vittima, accorsa immediatamente sul luogo dell’incidente e costretta ad assistere alla tragica realtà del corpo del fratello steso sull’asfalto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le responsabilità: si ipotizza che lo scontro possa essere stato causato da una mancata precedenza, ma la dinamica resta ancora incerta.

Due tragedie in una sola notte, in due punti diversi della Sicilia, che pongono l’attenzione ancora una volta sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle regole. Incidenti che hanno spezzato vite giovani e causato dolore a intere famiglie in giorni che avrebbero dovuto essere di festa.