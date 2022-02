Gravissimo schianto nel tunnel, morto un uomo e traffico in tilt. La strada bloccata per ore

Terribile incidente stradale nella mattinata di oggi mercoledì 23 febbraio, un uomo di 67 è morto. L’incidente si è verificato all’interno della galleria La Franca della nuova statale 77, che collega l’Umbria con il mare Adriatico. A quanto si apprende l’uomo viaggiava da solo al volante dell’auto quando, per cause in corso d’accertamento, ha tamponato violentemente l’autocarro che come lui viaggiava verso Macerata. Il 67enne, sempre secondo ina prima ricostruzione, non si sarebbe accorto del carico sporgente dal mezzo pesante.



E in fase di sorpasso avrebbe urtato le travi in cemento trasportate dal camion, rimanendo schiacciato con la vettura tra il carico e il pianale del mezzo. L’incidente non gli ha lasciato scampo. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e la salma della vittima resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia. La strada tra Foligno e Colfiorito fin dalla rampa di accesso della Flaminia è rimasta chiusa fino alle 17.



Il traffico proveniente dalla Strada Statale 3 Flaminia/Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul luogo del sinistro una pattuglia della Polstrada di Foligno e mezzi del 118.







Le forze dell’ordine intervenute sul posto, oltre ai rilievi di rito, hanno anche sottoposto l’autotrasportatore a tutti gli accertamenti previsti per stabilire le sue condizioni al momento dell’incidente, che hanno dato esito negativo. Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Ieri a Rosignano Marittimo, un operaio di 55 anni Marco Cecchi era morto tra Torre e via Belvedere in località Vada mentre stava realizzando con un collega una nuova rotatoria stradale.



A quanto si apprende Marco Cecchi era morto schiacciato contro il camion della ditta dopo essere stato travolto da un suv. Nell’incidente era rimasto ferito anche un operaio trentenne. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il suv si sia scontrato con una vettura, sbandando e investendo gli operai.