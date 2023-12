Incidente tragico in Italia, morta una ragazza di 17 anni. Il terribile schianto è avvenuto lungo la strada Terminillese a Rieti, la giovane ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Lo scontro ha coinvolto due veicoli che viaggiavano nella stessa direzione verso il centro cittadino. Nel momento dello schianto tra le due automobili, che si trovavano sulla stessa carreggiata, sono rimaste ferite 5 persone.

Si tratta di quattro occupanti del veicolo che viaggiavano subito dietro l’altra auto coinvolta nell’incidente. Per ragioni ancora in fase di indagine, il veicolo posteriore ha urtato la macchina davanti prima di andarsi a schiantare contro un albero situato al lato della corsia. Anche il conducente della seconda automobile è rimasto coinvolto nell’incidente.





Tutti i feriti sono stati soccorsi immediatamente sul luogo dall’equipe medica del 118 e trasferiti d’urgenza all’ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti. Purtroppo, per la giovane di 17 anni, le cui condizioni erano gravissime fin dall’inizio, non è stato possibile fare niente. Al momento, un’altra giovane minorenne coinvolta nell’incidente rimane in gravi condizioni e i medici presso l’ospedale reatino stanno valutando la possibilità di trasferirla presso una struttura a Roma.

Le condizioni degli altri due giovani sono anch’esse gravi, con uno dei conducenti ricoverato per lesioni e fratture sul corpo. Tuttavia, le condizioni del conducente della seconda vettura coinvolta nell’incidente sono meno gravi. Le autorità fanno sapere che sul luogo dell’incidente, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rieti.

Oltre a loro anche quelli della polizia sotto il comando della questura di Rieti e i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore, il magistrato di turno prenderà in considerazione l’eventuale esecuzione di un’autopsia sul corpo della giovane ragazza, le cui informazioni personali non sono ancora state divulgate.

