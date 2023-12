Grave incidente stamani a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. Poco dopo le 11.30, alle porte delle città, un apecar ed un’auto si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Sul posto, l’incidente si è verificato in viale Europa, si sono precipitati i soccorsi ma per un 70enne non c’è stato nulla da fare: si è spento circa venti minuti dopo il sinistro in cui è rimato coinvolto. A perdere la vita è stato Luigi Doro, ex postino molto conosciuto a Canneto sull’Oglio.

>“Avete fatto cose gravi”. Amici, scatta il provvedimento immediato per Holden, Mida e Ayle. Rudy Zerbi furioso

Stando alle prime informazioni sembra che Luigi Doro fosse appena uscito dal negozio di ferramenta in via Europa ed era salito sul suo motocarro. Mentre faceva manovra per immettersi in strada, è sopraggiunta la Mercedes Glc e c’è stato lo schianto. In pochi minuti sono arrivati i famigliari del 70enne. La notizia ha sconvolto l’intero paese.





Canneto sull’Oglio, apecar contro auto: morto 70enne

Scrive il quotidiano on line Prima di tutto Mantova.it come: “Le indagini sulla morte dovranno stabilire se Luigi Doro abbia perso la vita a seguito dei traumi riportati dopo l’incidente, oppure se sia stato colto da un forte malore a seguito dello scontro tra i due veicoli. Questa seconda ipotesi, al momento, parrebbe più plausibile, ma seguiranno nel caso ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda”.

Gli incidenti stradali hanno un costo sociale, ovvero la stima del danno economico che subisce l’intera comunità. In città è pari a 21.454.823 euro: 303 euro per ogni residente (70.841 al primo gennaio 2022, dati Istat). A Lodi sono stati 150, a Mantova 238 a Lecco 199. Cremona ha registrato più incidenti anche di Varese (307) e un numero simile a Pavia (365) e Como (366).

A livello provinciale i sinistri sono stati 987, rispetto agli 899 del 2021. I feriti hanno raggiunto quota 1.365 unità. Fortunatamente sono diminuiti i mortali, scesi da 24 a 18.