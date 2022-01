Terribile incidente stradale lungo la strada Massese, al Confine Massese in Emilia-Romagna, e strada provinciale 74 Massese in Toscana, precisamente all’incrocio con strada della Badia, un tratto da tempo teatro di incidenti.

Josef Venturini è morto a 18 anni in un letto della terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Parma, poche ore dopo il terribile schianto avvenuto a Torrechiara, frazione di Langhirano, in provincia di Parma, nel quale erano rimasti gravemente feriti anche due suoi amici, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 20.

Ricoverata, ma non in pericolo di vita, anche la donna di 56 anni che era al volante dell’altra auto. Purtroppo la 17enne amica di Josef, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma a seguito dell’incidente, è morta lunedì 17 dicembre.





Martina Karakach, 17 anni, viaggiava insieme a Josef e all’altro amico di vent’anno sull’auto Mercedes classe A che si è scontrata con una Ford guidata da una donna di 56 anni di Langhirano, in provincia di Parma, che ha rimediato ferite gravi ma non è in pericolo di vita. Anche il 20enne è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parmense.

Josef Venturini, la prima vittima, era nato a Guastalla e viveva a Parma. La famiglia aveva gestito un’attività nel settore dei trasporti con sede a Parma, dove il giovane aveva sempre abitato. Martina Karakach, padre di origini armene, viveva a Pilastro insieme alla madre, studiava Scienze umane all’istituto Vittorio Alfieri e sognava di diventare psicologa.