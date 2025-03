Paura nel cuore di Torino nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo 2025, quando un autobus turistico è precipitato nel fiume Po nei pressi di piazza Vittorio Veneto, una delle zone più frequentate della città. Il mezzo è finito giù da una sponda, sfondando una balaustra in pietra e inabissandosi parzialmente nelle acque gelide del fiume.

Secondo le prime ricostruzioni, il bus stava procedendo a velocità sostenuta quando ha perso il controllo, travolgendo le barriere e finendo nel vuoto. A raccontare la scena è Filippo Camedda, titolare del locale “Il Capodoglio” situato ai Murazzi, a pochi metri dal luogo dell’incidente: “L’autobus correva troppo. Ha colpito la balaustra, è rimasto in bilico un attimo e poi è precipitato. Ha sfiorato una signora, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.”





Incidente a Torino, bus turistico cade nel Po: sommozzatori e sanitari sul posto

Nel caos dei primi istanti, sono stati proprio i presenti a intervenire. Alcuni giovani di un circolo canottieri, allertati dalle grida e dalla scena surreale, si sono tuffati in acqua per aiutare. Hanno rotto uno dei finestrini del bus usando un martello lanciato da Camedda e sono riusciti a estrarre l’unico occupante del mezzo: l’autista, ritrovato privo di sensi.“I ragazzi hanno provato a rianimarlo per quasi mezz’ora”, racconta ancora Camedda. “Poi sono arrivati i soccorsi: prima i vigili del fuoco, poi le ambulanze. Ma temo che l’uomo non ce l’abbia fatta.”

Le squadre dei vigili del fuoco, inclusi i sommozzatori e un elicottero, sono intervenute tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e scandagliare le acque. L’intera zona è stata transennata e isolata per permettere le operazioni di recupero in sicurezza. Al momento si esclude la presenza di altri passeggeri a bordo, ma le ricerche proseguono anche per verificare se eventuali passanti siano rimasti coinvolti.

L’incidente è avvenuto in uno dei punti più iconici della città, a pochi passi dal centro storico, e ha scosso profondamente la cittadinanza. Ancora ignote le cause dell’accaduto: si indaga su un possibile guasto tecnico o malore improvviso dell’autista, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona saranno cruciali per chiarire la dinamica. Intanto, Torino si stringe intorno ai protagonisti di questa tragedia sfiorata, mentre l’interrogativo su cosa abbia portato un autobus a finire nel fiume nel cuore della città resta ancora senza risposta.